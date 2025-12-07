Este domingo se dio a conocer el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó el deceso del funcionario, sin precisar las causas.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero Secretario Técnico de la JUCOPO en el @senadomexicano, comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.

"Mi solidaridad con sus familiares, amistades y seres queridos. Que descanse en paz" , publicó Castillo Juárez en su cuenta de X.

Chico Herrera era un personaje muy cercano al coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández.

MV