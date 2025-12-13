Aguinaldo 2025: Fecha límite de pago, monto mínimo y qué hacer si no lo recibes

El cierre del año se acerca y, en México, esto también anuncia la proximidad del pago del aguinaldo. Esta prestación establecida por ley se convierte en un respaldo económico clave para millones de hogares, ya que ayuda a enfrentar los gastos extra que se generan durante las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo mínimo equivale a 15 días de salario para quienes hayan trabajado el año completo. Esta cantidad es el piso legal, aunque puede incrementarse si así lo estipulan los contratos individuales o colectivos.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en 2025?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, las y los empleadores están obligados a pagar el aguinaldo de manera íntegra a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

Esta disposición busca garantizar que las personas cuenten con este ingreso adicional antes de las festividades decembrinas, para poder cubrir gastos propios de la temporada.

¿Qué pasa si no pagan el aguinaldo a tiempo?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que las y los empleadores que no paguen el aguinaldo, lo entreguen de manera incompleta o fuera del plazo establecido, pueden ser sancionados conforme al artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.

Las multas contempladas van de 50 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, establecida por el INEGI. Para 2025, esto equivale a sanciones que oscilan entre los 5 mil 657 pesos y los 565 mil 700 pesos.

También puedes leer: Habrá debilidad en la tasa de empleo en el país; CEESP

En caso de incumplimiento, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es la institución encargada de brindar asesoría, asistencia y representación legal gratuita a trabajadores, beneficiarios y sindicatos , con el objetivo de defender sus derechos laborales y de seguridad social.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP