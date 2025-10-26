Afíliate al PAN y tendrás posibilidades de ganarte un iPhone 17

Durante el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en pasado sábado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera , el líder actual del partido, anunció que los ciudadanos podrán descargar una aplicación para afiliarse o registrarse como formal aspirante a candidato de Acción Nacional. Romero además adelantó que rifarán un iPhone 17 Pro cada mes para que los jóvenes se interesen en participar.

La aplicación panista está conformada por tres opciones:

Me quiero afiliar

Quiero ser candidato

Conócenos

Durante una reciente entrevista, el dirigente nacional detalló que después del relanzamiento del PAN, la afiliación será más asequible para cualquier ciudadano, y descartó que haya narcotraficantes que se sumen a las filas del blanquiazul porque el crimen organizando " ya tiene su partido, uno guindón ".

" Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas: de todo, refris, teles ", agregó.

Para aspirar a candidaturas, como una diputación federal, Romero Herrera detalló que una de las funciones más importantes que tendrá esta nueva plataforma en el partido relanzado será la de recabar datos de las y los diversos aspirantes, como el estado y el distrito electoral.

Sobre la nueva imagen del panismo, aseguró que apostarán por las siglas de Acción Nacional para recuperar a los ciudadanos que se han desencantado con el partido y han dejado de votar por él en los últimos comicios.

" Nosotros nos sentimos orgullosos de esos 12 años. No nos deslindamos ni tantito. Para nosotros los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón son nuestro orgullo y los habremos de defender ", afirmó.

