La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco logró la vinculación a proceso de Jair “N”, alias “El Niño Sicario”, detenido en Villahermosa y señalado por delitos de alto impacto, informó la dependencia. El menor no rebasa los 15 años de edad y fue imputado inicialmente por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico en grado de suministro.

El juez determinó que el adolescente permanezca detenido en un tutelar mientras continúa el proceso. Las autoridades señalaron que podrían surgir más cargos en su contra, pues se siguen diversas líneas de investigación vinculadas con otros casos en la región.

El pasado 12 de octubre, elementos de las fuerzas estatales detuvieron a Jair “N” junto con un joven en la ranchería Corregidora, quinta sección de Centro, Tabasco. Ambos fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo presuntamente dedicado al secuestro, asesinato y venta de drogas en la zona de la Isla.

Durante la detención, Jair “N” portaba una subametralladora tipo Uzi, la cual intentó utilizar contra los uniformados, pero el arma se atascó, lo que permitió su captura. Al revisar su teléfono celular, los agentes encontraron un video de una mujer que presuntamente fue secuestrada y liberada días después, así como imágenes de otra víctima del municipio de Paraíso, que habría sido asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa de seguridad.

En el mismo operativo fue detenido otro sujeto, conocido como “El Chuncho”, quien respondía a las órdenes de un sicario actualmente recluido en un penal estatal. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la participación del menor y posibles vínculos con otros delitos en la región.

La detención de Jair “N” se realizó el 12 de octubre, marcando un operativo importante en Villahermosa, que refuerza los esfuerzos de la Fiscalía para combatir la delincuencia organizada y proteger a la población ante delitos de alto impacto cometidos por grupos criminales en Tabasco.

