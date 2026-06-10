Aeropuertos y Servicios Auxiliares conmemora su 61 aniversario y lanza nueva campaña informativa

En el marco de su 61 aniversario, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) puso en marcha el pasado 8 de junio una campaña de difusión con el objetivo de dar a conocer los servicios estratégicos que ofrece a los profesionales de la industria aeronáutica y aeroportuaria.

Con esta iniciativa, el organismo busca reafirmar su compromiso con el fortalecimiento del sector aéreo en México mediante la prestación de servicios especializados enfocados en mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la competitividad de la industria.

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Más de seis décadas de experiencia en el sector aeronáutico

A través de un comunicado, ASA destacó que, tras más de 60 años de trayectoria, ha consolidado una sólida experiencia técnica y operativa que lo posiciona como un actor clave en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y en la capacitación del capital humano especializado del país.

La institución también resaltó su participación en áreas estratégicas como el suministro de combustibles para la aviación, la formación y profesionalización de personal, la asistencia técnica y la gestión de proyectos vinculados con el sector.

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Impulso al crecimiento sostenible de la aviación

Como parte de las acciones emprendidas por su aniversario, ASA señaló que busca fortalecer la colaboración con los distintos actores de la industria y promover soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible de la aviación nacional.

El organismo aprovechó la conmemoración para agradecer el respaldo recibido a lo largo de estos 61 años y reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos que favorezcan el crecimiento del sector aeronáutico en beneficio del país.

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NA