Jóvenes Construyendo el Futuro: Requisitos para el registro en febrero

La espera terminó, pues este domingo 1 de febrero, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió su primer periodo de postulaciones de 2026 , con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo afiliados, ubicados principalmente en zonas con mayor rezago social y en regiones prioritarias.

Esta iniciativa forma parte de los Programas para el Bienestar y ofrece un apoyo económico mensual de nueve mil 582 pesos , un monto que equivale a un mes de salario mínimo en 2026. Además, ofrece seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los 12 meses de capacitación.

Al finalizar esta capacitación, el Gobierno de México entrega a los postulados un certificado que acredita la experiencia y las habilidades adquiridas en ese periodo. El programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene el objetivo de ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de los jóvenes.

¿Cómo postularse al programa como aprendiz?

De acuerdo con información oficial, el proceso de incorporación inicia en la plataforma digital del programa, donde los interesados deberán haber realizado un registro previo.

Para realizar tu registro al programa, sigue estas sencillas indicaciones:

Ingresa al portal oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Elige la opción "Regístrate como Aprendiz" y da clic en "Inscríbete".

Genera tu folio para registro ingresando tu CURP, correo electrónico, teléfono celular, código postal y estado.

Una vez completado este paso, abre el correo que se te envió y cambia la contraseña provisional que se te asignó. Luego, inicia sesión con el usuario y la clave generada.

Para iniciar el registro oficial, proporciona tu información básica y carga los documentos que se te soliciten: fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo una identificación oficial, otra imagen del documento por ambos lados y del comprobante de domicilio.

Acepta los términos de la carta compromiso y finaliza el registro descargando el documento.

Para la postulación a un centro de capacitación, sigue estos pasos:

Revisa la disponibilidad, selecciona y postúlate a un centro de trabajo de acuerdo a las opciones de distancia, área de interés o escolaridad.

Luego, ponte en contacto con el centro de trabajo para realizar una entrevista y espera a que éste acepte o decline tu solicitud. Esta respuesta debe llegar en máximo cuatro días naturales.

En caso de no ser seleccionado, el sistema liberará tu perfil para elegir otra opción.

¿Cuáles son los requisitos y qué se debe hacer?

Los requisitos básicos para ingresar al programa como aprendiz son los siguientes:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni tener un empleo formal a la hora de hacer la postulación.

Contar con identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte o cédula profesional), CURP e información de domicilio actualizada.

Realizar las actividades establecidas en el plan.

Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos. (Usualmente se desarrolla entre 5 y 8 horas diarias, cinco días a la semana)

Respetar las reglas y hábitos laborales del centro de trabajo.

Evaluar mensualmente el desempeño del tutor.

Aunque el registro permanece abierto todo el año, el periodo de postulaciones para la vinculación a un centro de trabajo se habilita de manera bimestral.

