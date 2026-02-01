Jóvenes Construyendo el Futuro: Requisitos para el registro en febrero

La espera terminó, pues este domingo 1 de febrero, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió su primer periodo de postulaciones de 2026, con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo afiliados, ubicados principalmente en zonas con mayor rezago social y en regiones prioritarias.Esta iniciativa forma parte de los Programas para el Bienestar y ofrece un apoyo económico mensual de nueve mil 582 pesos, un monto que equivale a un mes de salario mínimo en 2026. Además, ofrece seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los 12 meses de capacitación.Al finalizar esta capacitación, el Gobierno de México entrega a los postulados un certificado que acredita la experiencia y las habilidades adquiridas en ese periodo. El programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene el objetivo de ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de los jóvenes. De acuerdo con información oficial, el proceso de incorporación inicia en la plataforma digital del programa, donde los interesados deberán haber realizado un registro previo.Para realizar tu registro al programa, sigue estas sencillas indicaciones: Los requisitos básicos para ingresar al programa como aprendiz son los siguientes: Aunque el registro permanece abierto todo el año, el periodo de postulaciones para la vinculación a un centro de trabajo se habilita de manera bimestral. EE