Activan el Hoy No Circula para el sábado 14 de febrero; se mantiene contingencia en CDMX

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene este sábado, la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México cumplió más de 24 horas activa.

Lo anterior, debido a que mañana el sistema anticiclónico seguirá afectando la porción centro del país, provocando estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una masa de aire cálida y viento débil.

Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 Celsius. Con estas condiciones se favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México.

Se estima que la calidad del aire para mañana será de Mala a Muy Mala.

Activan Hoy no circula

Los autos que no podrán circular este 14 de febrero son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Además de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 O 0.

EE