Accidente en la Ibero; ¿cuántos alumnos permanecen en observación?

Las gradas que sostenían a los alumnos se desplomaron por una instalación deficiente

Por: El Informador

Paramédicos atendieron a 28 estudiantes en el lugar del accidente; cinco fueron trasladados a hospitales para una mejor evaluación. ESPECIAL

La fotografía de graduación de la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, se vio marcada por un momento dramático: la estructura que sostenía las últimas filas de estudiantes se desplomó.

Personal de Protección Civil de la Ciudad de México acudió al campus, ubicado entre Prolongación Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga, donde atendió a 28 estudiantes con lesiones menores. Otros cinco fueron trasladados a hospitales para un mejor tratamiento.

La universidad aclaró que el traslado obedeció a protocolos preventivos y que las afectaciones no ponían en riesgo su vida.

Hacia las 20:00 horas, la Ibero emitió un comunicado para precisar que tres estudiantes permanecían en observación médica. Asimismo, indicó que las autoridades universitarias se encontraban en el hospital para brindar apoyo y mantener comunicación con las familias de los alumnos.

 
Templete en la Ibero se desploma en plena foto de graduación

Por otra parte, anunció que la Clínica de Bienestar Universitario recibirá a todas aquellas personas que requieran acompañamiento emocional.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atribuyó el accidente a una mala instalación de las gradas, que no resistieron el peso de las personas que las ocupaban.

Aunque la estructura fue parte de un servicio prestado por un proveedor externo, la Universidad Iberoamericana mencionó que tomó la responsabilidad institucional del accidente y que iniciaría una revisión exhaustiva para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.

Videos sobre el accidente circularon por internet, y la misma Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó imágenes posteriores en las que se mostraban los tablones vencidos y cuerdas que no habían funcionado para mantenerlos unidos.

