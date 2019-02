Ya basta de acusar sin pruebas, piden PRI y PAN

Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de acusar sin pruebas a ex funcionarios de los gobiernos anteriores porque sólo contribuyen a la crispación.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que ya es tiempo de dejar de hacer solamente señalamientos, "sin tener atrás pruebas, argumentos y la denuncia pertinente". Afirmó que hay que recordar que México es un país de derechos, que hay normas que rigen y que obliga, que al que "señala tiene que probar y denunciar", porque las acusaciones sin pruebas no "dejan conformes a nadie".

"Yo no defiendo absolutamente a nadie, lo que digo es, si hay elementos, hay que ir al Ministerio Público, les informo que hay un Ministerio Público, donde pueden hacer la denuncia correspondiente. Y lo digo más allá de lo que se dijo del sistema de energía, me refiero también en el tema del huachicol, en el tema de las estancias infantiles, cancelan un programa porque dicen que hay corrupción, pero no hay denuncias", asentó.

El líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, indicó que es tiempo de que el gobierno federal deje de echar culpas a sus antecesores, y mejor trabaje en lo que le urge al país, porque las acusaciones dividen y no dejen avanzar.

"Yo creo que es momento de ya empezar a ejecutar lo que se tiene que hacer en el país, que el país tiene una gran cantidad de desafíos. No es momento de seguir dividiendo al país, es momento de juntarnos para poder verdaderamente sacar al país adelante con los grandes desafíos que tiene", aseveró.

Kuri mencionó que el presidente López Obrador se había comprometido a "no mentir", y hasta ahora ha sucedido lo contrario, "nos habían dicho que no iba a haber corrupción y lo que vimos ahora con la compra de los camiones de Pemex sin licitación, con el desabasto de gasolina nos dimos cuenta que fue una mentira, porque los ductos sí estaban llevando gasolina, tan fue así que hubo una terrible pérdida en Hidalgo de 128 personas".

