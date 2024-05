El candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Máynez, acusó que derivado del cierre de campaña en el que participó en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde ocurrió una tragedia, la oposición arreció la guerra sucia en su contra.

“Lo peor es ver que hay quien, incluso en esos momentos, es incapaz de dar tregua de la política electoral. La vieja política, los que llenaron a este país de luto, de horror, los que convirtieron a un país seguro en un país lleno de fosas, lleno de muertes, de todos los días, como el ex presidente Calderón, no repararon, no fueron capaces de tocarse el corazón”, señaló el candidato de MC.

“Llegamos a hacer un día de luto, una hora, todavía estábamos ahí subiendo a la gente a las ambulancias y los políticos del PRI, del PAN, estaban deseando que yo no estuviera aquí con ustedes, que yo no hubiera podido escapar de la tragedia porque para ellos todo es frotarse las manos, para ellos todo es más dinero, más poder, más negocio, para ellos los seres humanos son un instrumento para llegar a cargos”, señaló el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Desde Campeche, donde celebró su segundo evento masivo tras el accidente en el que murieron nueve personas y otras 204 resultaron heridas, el zacatecano nuevamente pidió un minuto de silencio para recordar a los fallecidos y reconoció por segundo día la labor de cuerpos de seguridad, rescate y médicos.

