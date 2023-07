Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Va por México, dijo: “El Presidente López Obrador me quiere tiznar, crear una mala imagen de mi persona con sus descalificaciones e información imprecisa y está dispuesto a ser el jefe de campaña de sus ‘corcholatas’ violando la ley”.

En entrevista en Hermosillo, Sonora, dijo que no le cree al Presidente cuando dice que no tiene intención de desacreditarla: “entonces por qué mandó gente a investigarla, cuando él sabe que tener una empresa no es un delito y sabe que mis empresas son serias, son formales, pues hasta el propio Gobierno me ha contratado”.

Dijo que lo único que López Obrador está tratando, es crear una mala imagen de su persona, “con información imprecisa muy imprecisa, además de exhibir en las mañaneras encuestas en donde asegura que voy muy abajo con respecto a Morena”.

Se reúne con madres buscadoras

Cecilia Patricia Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se reunió con Xóchitl Gálvez. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter donde compartió dos imágenes en donde abraza y conversa con la senadora panista.

“Los familiares de los desaparecidos necesitamos de personas que comprendan lo que vivimos y nos tiendan la mano. Agradezco a la Senadora Xóchitl Gálvez por la invitación para charlar, pero sobre todo por la apertura para escucharnos; su apoyo y su empatía”, escribió la activista sonorense.

En diferentes ocasiones Cecilia Patricia ha solicitado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reunirse con ella para discutir sobre la crisis forense y de desaparecidos que hay en el país. Sin embargo, el Ejecutivo federal ha ignorado las peticiones.

“Le quiero decir al Presidente que también nosotras las madres mexicanas necesitamos ser escuchadas y ser atendidas, y que nuestros hijos, a pesar de ser una estadística para las autoridades, tienen el derecho de volver a casa con nosotros y tenemos que hacer valer ese derecho. Por eso los buscamos porque los amamos, porque los necesitamos de vuelta en casa”, manifestó hace una semana la rastreadora en el marco de la reunión de AMLO con Estela de Carlotto, presidente y fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina.

UN "MOCHE" MÁS ELABORADO

“El mochitl”... así operaban las empresas, según Mario Delgado

Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que la denuncia que presentó ante la FGR la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber hecho pública la información financiera y fiscal es porque a la también aspirante presidencial “ya no le gustó que estén saliendo sus trapitos al sol”.

En entrevista en el marco de la credencialización de simpatizantes en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, el líder morenista aseguró que ya está siendo público el modus operandi en cómo se autorizaba desarrollos inmobiliarios a cambio de que contrataran las empresas de la senadora.

Acusó que es un modo de “moche” más sofisticado, pero que finalmente son actos de corrupción y tráfico de influencias y al cual llamó “móchitl”.

El pasado jueves, Xóchitl Gálvez anunció que sus abogados presentaron ante la FGR una denuncia contra el Presidente López Obrador por haber violado el secreto fiscal y el secreto bancario, al dar a conocer información fiscal reservada de sus empresas y sus clientes.

La aspirante presidencial opositora aseguró que el mandatario transgrede la ley todos los días y en su caso pone en riesgo la seguridad de sus clientes, de su empresa y de su familia, que labora en ella.

TELÓN DE FONDO

“Confesó el delito”

“El Presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal bancario y financiero y lo hizo público”, aseveró el viernes Xóchitl Gálvez Ruiz, quien aseguró que ampliará la denuncia ahora tanto en el ámbito penal como por violar las medidas cautelares dictadas por el INE contra Andrés Manuel López Obrador.

Gálvez Ruiz expuso el delito que cometió el Mandatario como autoridad al tener acceso a información privilegiada a la que sólo lo tiene Hacienda, el SAT, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ello, luego de que este jueves en su conferencia matutina el Presidente confesó que tuvo acceso a la información fiscal de la senadora.

“No tengo un solo contrato de mis empresas con la delegación Miguel Hidalgo, no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera irregular cuando fui alcaldesa... No voy a permitir que el Presidente quiera difamarme con fake news”, subrayó.

Consideró que la Fiscalía General de la República tendría que aceptar que hay una confesión clara del delito “por el que le denuncié el día de ayer, pero vamos a seguir trabajando, no me va a distraer el Presidente de mis actividades y mis abogados estarán presentando denuncias complementarias”.

LAS GIRAS

“Tengo experiencia para pacificar”: Creel

Santiago Creel Miranda aseguró que la mejor fórmula para resolver el problema de la inseguridad en el país es a través de una estrategia de inteligencia que baje la violencia sin los enfrentamientos que estamos viendo, con la aplicación de la ley y el combate ejemplar a la impunidad.

En rueda de prensa en Morelia apuntó: “No vengo a aprender, dijo, soy una gente seria y no soy alguien de ocurrencias. Vengo porque puedo y puedo porque tengo experiencia para poder pacificar el país”. Dijo que por su formación política está muy familiarizado con la seguridad pública.

Sheinbaum señala a Fox de orquestar fraude

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum Pardo se lanzó ayer contra el exmandatario Vicente Fox Quesada, a quien acusó de traicionar la democracia al articular "el fraude electoral de 2006".

La exfuncionaria estuvo en el Centro de Convenciones de Celaya, donde realizó su asamblea informativa ante cientos de simpatizantes y militantes de Morena, a quienes preguntó: "¿Quieren de nuevo un Presidente tipo Fox? Muy simpático, que dice muchas cosas, pero que a la hora de la hora traicionó a la democracia".

Cargada no les va a alcanzar: Ebrard

Al ser cuestionado sobre una supuesta cargada hacia Claudia Sheinbaum en la contienda interna, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubon afirmó que él va adelante. "Les vamos ganando, vamos subiendo y no les va a alcanzar la cargada, como tampoco les alcanzó en 2018 contra Andrés. No les alcanza", apuntó. Tras una asamblea informativa en Quintana Roo, aseguró que una casa encuestadora que proyectó de forma correcta el resultado de la elección del Estado de México también lo ubica en el primer lugar de la contienda de Morena.

Adán canceló sus eventos del día

Luego del fallecimiento de Daniel Flores Nava en una avioneta que se desplomó en Veracruz, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que cancela los eventos que le restaban ayer.

Flores Nava era propietario de la avioneta tipo Cessna 650 que cayó en esa Entidad, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas.

"Daniel Flores no sólo fue un visionario que, con honestidad y entrega, abonó a la construcción de un México más próspero y soberano, también fue un buen amigo, y me entristece su partida", escribió López en Twitter.