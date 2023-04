En un video que circula en redes sociales se ve cómo elementos de la Guardia Nacional bajan a un pasajero de un avión de Viva Aerobús.

Paulina Greenham, conductora de radio, a través de Twitter describió que supuestamente el señor, del cual se desconoce su identidad, fue bajado del avión, pues no le respetaron el lugar que pagó.

Otro punto que menciona Paulina es que el capitán, Gerardo Aguilera, no hizo declaraciones al respecto.

"Este señor fue bajado del avión por pedir que se le respetara el lugar que pagó porque en ese no cabe, por eso pagó el extra. El Capitán Gerardo Aguilera JAMÁS dio la cara. Muy mala actitud de la aerolínea. El señor muy respetuoso @VivaAerobus", describió.

En el video, filmado por uno de los pasajeros, se observa que el señor dijo que se bajaba por no afectar a los otros pasajeros: "Me voy para no afectarlos a ustedes, lo voy a hacer por esa razón", mencionó.

Dijo que la aerolínea estaba cometiendo un abuso contra su persona: "Es un abuso, porque sobrevenden más boletos, en Viva Aerobús lo hacen, nunca me había tocado en mi existencia".

Por último, ofreció disculpas al resto de personas por el tiempo en que permaneció detenido el avión, a lo que los pasajeros le comentaron que no se bajara, pero lo hizo.

