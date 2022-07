En el estado de Querétaro ya se reportó el primer caso de viruela del mono. Así lo confirmó la titular del Sindicato de Salud del estado, Silvia Rivera Hernández.

Y es que sin informar pormenores, se comunicó que se trata de una mujer quien resultó infectada por el virus símico. Se informó que se encuentra estable, esto de acuerdo con información que le proporcionaron la tarde del martes.

"No ahonde más, sólo supe que ya teníamos un primer caso, que afortunadamente no estaba hospitalizada y solamente tengo ese dato (…) Está en casa, no tengo la edad, pero si lo hay, aparentemente es esta patología, con alguna sintomatología, pero nada que ponga en riesgo la vida", señaló la secretaria general de la dependencia.