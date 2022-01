Viral: Repartidor responde con video a usuaria que le dio mala calificación

Aunque el hambre puede volver irritable a algunas personas, las circunstancias por las que la orden no llega según lo esperado pueden resultar ajenas a ambas partes, sin embargo hay quienes insisten en manifestar su inconformidad de una manera poco consciente, como esta usuaria que calificó con una estrella a un repartidor de Rappi y cuya respuesta se vuelve viral.

Fue a través de la plataforma TikTok que el joven repartidor Ángel Hernández compartió un video el pasado 29 de diciembre en el que responde a la calificación de una usuaria que aseguraba que el estado de su orden era pésimo al momento de la entrega; en las imágenes se aprecia el estado de las vialidades de la zona en que se ubica el domicilio de la clienta.

"Una clienta me puso mala calificación porque su pedido llegó como ensalada", describe al inicio del video Ángel; "ah pero qué tal las callecitas para llegar a su domicilio (sic)", cuestiona. El recorrido que muestra entonces el motociclista da a conocer el estado de las diversas vías para acceder al domicilio de la mujer, "por más que intentaba rodear, me regresaba por esa calle, las demás eran cerradas o estaban peores", lamenta.

Incluso señala que la persona que esperaba su orden le había dicho que su calle (domicilio) no estaba fea, a lo que Hernández da la razón “porque sí estaba pavimentada”, sin embargo, para llegar al tramo en el que se encontraba dicho domicilio había que atravesar varios metros de una calle en pésimas condiciones y sin concreto: "Y yo así como de... no mamee doñaaa, pues si no se lo traje de la esquina", comparte en TikTok.

Debido a las dificultades sorteadas por el repartidor, algunos usuarios mostraron su empatía por él y tomaron la sección de comentarios para expresar su sentir; “poco más y haces motocross”, “es que no le sabes bro, tenías que volar”, señalan internautas.

En la cuenta de Ángel en dicha red social, se documenta además una serie de medidas a tomar en cuenta por parte de quienes circulan a bordo de motocicletas y el peligro al que se está expuesto si no se toman las precauciones necesarias.