Tras el rechazo del Instituto Electoral Nacional (INE) de su registro como candidato independiente a la Presidencia de México, el actor y político de ultraderecha, Eduardo Verástegui, ha publicado una serie de videos portando armas y dando mensajes a favor de la posesión legal de las mismas .

"La libre portación de armas para legítima defensa es un derecho. Los leo…" Y otro en donde escribió: "México por la libre portación de armas para legítima defensa. Solo los zurdos, los de la derechita cobarde y los suavecitos activistas de la mafia del abecedario se oponen a este derecho", mientras se le ve practicar tiros en un campo ubicado en Texas, Estados Unidos.

Cuando de criminales se trata, en legítima defensa no siempre hay que tirar a matar: ¡también hay que saber pegarle a los pies! ¡Ah, raza, nada les calienta!

Y sí, seguramente me llevé uno que otro topo y una que otra hormiga. Para qué les digo que no, ¡si sí! �� pic.twitter.com/yMB3KCByCp— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) March 5, 2024

En menos de dos días, Eduardo Verástegui ha publicado cinco videos en su cuenta de X, en donde se le ve portando armas y alentando a sus 350 mil seguidores a defenderse con sus propios medios.

"Cuando de criminales se trata, en legítima defensa no siempre hay que tirar a matar: ¡también hay que saber pegarle a los pies! ¡Ah, raza, nada les calienta! Y sí, seguramente me llevé uno que otro topo y una que otra hormiga. Para qué les digo que no, ¡si sí!", reiteró esta tarde el productor.

Estas publicaciones han sido criticadas por usuarios de redes sociales que no comparten su ideología, además de figuras públicas como Saskia Niño de Rivera, quien le contestó: "Tienes un lugar muy especial y no es en el cielo querido Eduardo Verástegui Representas todo lo que está mal de nuestro país".

Del mismo modo, usuarios de redes sociales expresaron su alivio al saber que el actor no se encuentra entre los candidatos a la presidencia de México. Ya que Eduardo Verástegui se ha definido por apoyar a políticos como Donald Trump y por dar mensajes homofóbicos.

El productor, originario de Tamaulipas, también expresó sus ideas conservadoras con la siguiente descripción: "Otro videíto más para que se infarten los zurdos y los activistas de la mafia del abecedario que quieren sexualizar a los niños con la perversa ideología de género", refiriéndose a la comunidad LGBTQI+.

