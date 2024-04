De Rocío Nahle a Rocío “Nopale”

Han transcurrido alrededor de 40 días desde que le descubrieron a Rocío Nahle una primera propiedad no reportada en su declaración patrimonial, y de entonces a la fecha el listado tanto de bienes inmuebles como de negocios y cuentas en paraísos fiscales sigue creciendo como la espuma, al grado que fácilmente le podríamos llamar ya ‘Rocío “Nopale”’, porque al igual que a este cactus tesoro de la tierra, cada vez le descubren más propiedades.

Pero el tema para quien es la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” al Gobierno de Veracruz, cada vez se torna más complejo, siendo que a su inexplicable y súbita riqueza, y a las denuncias que ya se interpusieron en su contra, habrá que sumarle 35 denuncias penales por irregularidades en cuentas públicas relacionadas con la Refinería Dos Bocas, durante el tiempo que, en su calidad de Secretaria de Energía, dirigió la faraónica obra.

Ha sido el empresario Arturo Castagné Couturier -convertido en un héroe para muchos de sus seguidores-, el que ha puesto en jaque a la morenista, luego de que se ha dado a la tarea de dar a conocer a través de la plataforma X toda la riqueza acumulada por Nahle y la corrupción que ello encierra.

Esta polémica ex funcionaria se ha catapultado en los últimos días, ni más ni menos, como la mayor exponente de la corrupción al interior de Morena y la Cuarta Transformación, y créame cuando le digo que no es tarea fácil deliberarlo, sobre todo tomando en cuenta que este mismo grupo alberga a los hermanos del Presidente (Pío y Martinazo), la prima Felipa, Bartlett padre y Bartlett hijo, Zoé Robledo, Delfina Gómez, Irma Eréndira y su esposo Ackerman, Bejarano, Ovalle, Imaz (ex esposo de Claudia Sheinbaum), y a los mismísimos hijos mayores de López Obrador, así como los primos y amigos de estos juniors.

De acuerdo con Arturo Castagné, en 2019, en un lapso de 10 meses, Nahle compró propiedades y liquidó créditos por “una cantidad cercana a los 100 millones de pesos”, cuando su salario mensual no debería ser superior a los 100 mil pesos, atendiendo a que “nuestro Presidente siempre ha dicho que ningún funcionario debe ganar más que él”.

A ello se suma que “su declaración patrimonial no coincide en nada con la realidad de la familia Peña Nahle”, que posee un departamento en Monterrey valuado en más de 28 millones de pesos, además de otros predios millonarios, entre los que constan una casa en Villahermosa, Tabasco, dos en el fraccionamiento El Dorado, en Veracruz, “únicamente aparece una casa que dijo recibir por herencia en la ciudad de Coatzacoalcos, y la declaró con un valor de cero pesos”.

En reciente información, también proporcionada por Castagné, Rocío Nahle y su esposo José Luis Peña tienen a su disposición un departamento en Upper West Side/Central Park en el distrito de Manhattan, la zona más codiciada y exclusiva de Nueva York.

Dicho departamento se encuentra ubicado en la calle Columbus 304, justo a 100 metros del famoso Central Park y a unos cuantos pasos del departamento en el cual vivía John Lennon, vocalista y compositor del legendario grupo inglés The Beatles, y que actualmente habita Yoko Ono, quien sería su vecina. La propiedad estaría valuada en 2.7 millones de dólares, es decir, más de 46 millones de pesos.

Ante todo ello, Arturo Castagné presentó un recurso judicial, “por hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, habiéndose hecho acompañar por más de 10 mil firmas para respaldar su denuncia, “aunque jurídicamente no tengan ningún valor”.

Las denuncias contra Nahle, al igual que su fortuna, incrementaron exponencialmente el jueves, luego que la diputada federal panista, María Elena Pérez-Jaén, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 35 denuncias penales en su contra en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción por irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas de 2019 al 2021, durante su gestión como titular de la secretaría de Energía, mismas que suman la cantidad de 533.1 millones de pesos, relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En un comunicado la legisladora explicó que, “de acuerdo con los Informes de Resultado de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Petróleos Mexicanos en las Cuentas Públicas de 2019 a 2021, se detectaron múltiples irregularidades en donde se señalan a las subsidiarias Pemex Corporativo y Pemex Logística, reflejando deficiencias en los procesos de gestión y control financiero de esta empresa productiva del Estado”.

Además, indicó, “las irregularidades no se limitan únicamente a los montos pendientes de recuperar o aclarar lo que ya mencioné, sino que también se han observado diversas prácticas cuestionables en la ejecución de contratos y proyectos, señaladas por la ASF en 35 pliegos de observaciones por presuntos daños a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de Petróleos Mexicanos.

Recalcó que se destacan problemas como la existencia de pagos duplicados, diferencias en los volúmenes ejecutados y pagados, errores aritméticos e incumplimientos en contratos, entre otros aspectos.

Recientemente también se le acusó de otorgar 100 permisos a quien le vendió una de sus propiedades, de poseer gasolineras, y usar un vehículo con reporte de robo y una camioneta oficial en su campaña por Veracruz.

Cabe mencionar que Norma Rocío Nahle García, pasó de ser asesora de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en las legislaturas LIX y LXI, y del Senado en la LXII a convertirse en diputada federal por Veracruz y Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión.

Una vez que López Obrador ganó la Presidencia en 2018, la nombró Secretaria de Energía, cargo que ocupó hasta su dimisión en 2023 para contender por la gubernatura de Veracruz.

La pregunta es, ¿por cuánto tiempo más el Presidente López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum continuarán consecuentando, solapando y encubriendo las corruptelas de este personaje?

