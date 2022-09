Pocas historias como esta se presentan en internet, pues a pesar de que el acto en sí resulte una práctica común, incluso para verlo en publicaciones realizadas en redes sociales, es completamente inusual que la protagonista de este tipo de videos sea una señora de edad adulta, y así lo vivió esta abuelita valiente que a pesar del miedo se echó un clavado en un cenote. Su reacción se volvió viral al instante.

Esta abuelita realizó una de las mayores hazañas de su vida al intentar con éxito aventarse desde un acantilado para caer en un cenote, venciendo así todos sus temores, incluso el que se le cayera su placa dental al momento de tener el impacto contra el agua. Para su fortuna, la singular proeza quedó registrada en video, y posteriormente subida en redes sociales, por lo que el asombro de los internautas no se hizo esperar.

Esta grabación empezó a ser viral desde la publicación original realizada por Betty Garay (@bettygaray.1) a través de la famosa red social de videos rápidos TikTok, quien muestra a la protagonista de esta historia, acompañada de su familia, dudando si lanzarse desde el acantilado o no.

El video se desarrolló en la boca 3 del cenote 7 bocas de Puerto Morelos, en la famosa localización playera de Cancún, y se muestra a la abuelita en la orilla del acantilado. El miedo que externó desde un principio no fue impedimento para soltar palabras que provocaron la carcajada de las personas que se encontraban a su alrededor.

¿Y si se me sale la placa?

"Todo lo he hecho en la vida, todo, que no haga esto", son algunas palabras que externó antes de avanzar hacia el cenote, quien entre risa y nervios no se encontraba decidida a realizar el acto, incluso en medio de gritos pidió a sus acompañantes que no le dijeran nada para dejar de presionarla.

"¡No me digan nada!", es como la señora reaccionó ante los ánimos de las personas que la acompañaban, incluso se puede escuchar cómo dice varias veces: "no puedo", en medio de los gritos de la gente. Posterior a eso, finalmente la valiente abuelita, después de varios intentos, decidió sumergirse en el agua.

Casi en la conclusión del video se muestra finalmente cómo se aventó después de estar en la orilla por tiempo considerado. Con el apoyo de una piedra se observa que la señora tomó un fuerte impulso para caer; aunque termina echándose de panzazo, y causando dolor visual a su familia, pero después de sumergirse se muestra victoriosa por el suceso.

El video fue altamente compartido en otras redes sociales, quienes difundieron la hazaña de la abuelita a través de TikTok, Facebook y otras plataformas. La publicación original cuenta con más de 11.7 millones de vistas y 1 millón de Me gusta.

Las reacciones de los internautas, maravillados por la inusual acción, fueron principalmente de alabanza hacia la señora, quien entre risas y aplausos rompió el internet. "Qué mujer tan valiente al enfrentar así sus miedos", "Noooo si con ese golpe no se le salió la placa ya no se le sale con nada", "No podía falta la risa al final, lo amé", son algunos comentarios que destacan en el video.

