Una vez más el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, lo volvió a hacer. Al exmandatario del PAN le gusta criticar la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta vez se burló en redes sociales de una de sus más recientes obras: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"El taxi les va a salir muy caro"

Vicente Fox de manera sarcástica en su cuenta oficial de Twitter mencionó que ‘’cuándo quieran ir a un lugar tranquilo y sin gente, les recomiendo el AIFA, sólo que el taxi les va a salir muy caro’'.

No obstante, esto lo hizo como referencia a que el aeropuerto se encuentra alejado de la Ciudad de México, así como que no hay tantas personas que estén viajando hacia allá, además de que no sale económico llegar hasta el AIFA, debido a la distancia que se debe recorrer desde la mayor parte de la capital.

En cuanto se difundió el mensaje, los usuarios de Twitter empezaron a opinar sobre lo dicho por el expresidente y hubo quienes apoyaron el comentario. Una mujer le respondió: ‘‘Lástima que no hay vuelos para llegar al chAIFA, si no sí iba’'.

A lo que Fox contestó que ni a la señora de las tlayudas le resultó rentable regresar a trabajar al AIFA.

Vicente Fox critica los programas de Gobierno

Fox ya ha criticado los fracasos de los programas de gobierno del Presidente López Obrador. ’Tras el fracaso de los programas de gobierno, de la revocación de mandato, de la refinería, de la inflación, de la inseguridad, entre otros más, el presidente está organizando otra rifa.’', escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje recibió más de mil ‘me gusta’ y se compartió 583 veces. Con ello también llovieron respuestas de usuarios a favor y en contra del mensaje del panista.

Además de este mensaje, Fox estuvo compartiendo noticias sobre la inflación y el alza de precios en el país.

