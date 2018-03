Verificado2018: ¿AMLO quiere desaparecer al Ejército?

En la pasarela de candidatos presidenciales ante banqueros, en la 81 Convención Bancaria del pasado 9 de marzo, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, habló de propuestas de campaña, y Verificado 2018 identificó dos que fueron sacadas de contexto en distintas publicaciones de redes sociales.

La cuenta de Facebook Amor a México muestra un fragmento de video donde López Obrador dice: “No necesitamos un Ejército para la defensa, en el caso de que se requiriera, todos los mexicanos defenderíamos al país”.

Este breve clip se acompaña con la frase: #NiUnVotoAMLO / Amlo desaparecerá al Ejército.

El equipo de Verificado 2018 confirmó que el video está editado y manipulado. La frase completa de López Obrador fue:

“El Ejército, la Marina, la Policía Federal y Policías Ministeriales tienen muchos elementos, vamos a organizar toda esa fuerza en una guardia nacional y el énfasis lo vamos a poner en garantizar la seguridad pública, no vamos a ser un país de guerra, México va a seguir siendo un país que busque la paz y la tranquilidad, no necesitamos tener un ejército para la defensa”, fueron las palabras exactas del candidato, según se puede ver en el minuto 16 de este video del periódico El Economista con su intervención completa. La propuesta no fue desaparecer al Ejército.

En este evento, López Obrador también dijo: “Vamos a tener una nueva Suprema Corte de Justicia en los primeros tres años (de ganar las elecciones)”. Su declaración fue descontextualizada en diversas publicaciones, ya que no se refería a que ordenaría la destitución de los actuales ministros, sino a que, en los próximos tres años, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Mexicana, tres ministros cumplirían 15 años de servicio y tendrían que retirarse para dar paso a la elección de sus sustitutos.

Los tres ministros que dejarán la SCJN antes de 2021 son: José Ramón Cossío Díaz (2018), Margarita Beatriz Luna Ramos (2019) y José Fernando Franco González Salas (2021).

Aquí se puede ver el momento exacto de la intervención: