Una niña de 15 años con Síndrome de Down falleció en su casa luego de sufrir un infarto por un golpe de calor, en la ciudad de Veracruz.

El fallecimiento ocurrió en el Infonavit Chivería, cuando Scarlett se disponía a comer la tarde de ayer.

La joven, explicó su madre, se desvaneció y cayó al piso al parecer por un infarto, pues se le puso la nariz morada.

"Yo creo que le faltó oxígeno por tanto calor que hacía; le íbamos a dar de comer; cuando llegamos al hospital, en un taxi porque la ambulancia nunca llegó, en el seguro de Cuauhtémoc nos dijeron que ya no tenía pulso. La reanimaron, lograron reanimarla, la intubaron, pero le vinieron dos eventos más. El doctor me dijo que ya no le daba más esperanzas, pues tenía su saturación baja y su respiración muy decaída, sin pulso, pudiera ser que le diera más eventos y sí, el ultimo que le dio ya no lo resistió y no la pudieron reanimar".

La madre de la menor trabajaba todo el día para mantenerla, ya que el padre nunca se ocupó de ella, por eso pidió apoyo para los gastos funerarios que implica el caso de Scarlett, a quien describió como un ángel de niña, que "no daba guerra" y siempre estaba muy feliz.

La mujer realizó un llamado a la población, especialmente a quienes tienen problemas de salud, a que se realicen una revisión médica, porque está haciendo mucho calor y eso puede afectar más a quienes padecen del corazón.

Para quienes puedan ayudarla, proporcionó su número de cuenta de Bancopel: 4169 1604 4773 3941.

CR