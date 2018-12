Venezolanos reprochan invitación a Maduro a toma de protesta de AMLO

Entre gritos de "¡para quién trabajas!" y "¡ya di quién te mandó!" Isabella sostiene una cartulina con la frase "ya no vivo en mi país, pero siempre vivirá en mi corazón", acompañada de una bandera de Venezuela.

Esa es la manera en que la estudiante de medicina protesta por la invitación que recibió el mandatario Nicolás Maduro para asistir a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se me hace una falta de respeto que lo inviten cuando su gobierno ha exiliado a cientos de venezolanos; es un dictador y no tendría que estar aquí como invitado de honor".

Isabella cuenta que es originaria de Tachira, San Cristóbal, y hace cuatro años tuvo que salir de su natal Venezuela "porque ya no había manera de conseguir dinero y seguir estudiando. También conseguir empleo era imposible".

Con apoyo de familia, amigos y profesores pudo viajar a México, en donde sigue estudiando medicina y trabaja por las tardes. "Mando dinero a mi familia para que compren lo elemental, papel de baño, jabón, eso allá es un lujo y es muy triste e injusto que este hombre venga con la cabeza en alto cuando tiene mucho de qué avergonzarse".

Dice que aunque en la plancha del Zócalo capitalino casi nadie coincide con su manera de pensar, "pero venir a protestar es un compromiso con sus compatriotas".

"Me han gritado de todo, que si me pagaron por traer esta pancarta, me corren, hasta dicen que Maduro ha apoyado más a los mexicanos que Enrique Peña Nieto; no me da miedo seguir aquí, no estoy sola, miles de voces me hacen coro aunque estén tan lejos de aquí".

CE