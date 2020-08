"Vamos bien", dice López Obrador sobre la pandemia

Al considerar que "vamos bien", el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno vaya a decretar un nuevo confinamiento o rediseñar la estrategia para contener la pandemia del COVID-19, que a la fecha ha ocasionado la muerte de más de 53 mil personas, puesto que aseguró que la pandemia está perdiendo fuerza y no se tiene reporte de rebrotes.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que en caso de que se presenten rebrotes de coronavirus en alguna parte del país el Gobierno federal actuaría.

- "¿Se estaría nuevamente analizando hacer un confinamiento?, ¿se estaría pensando en rediseñar una estrategia para contener la pandemia?", se le preguntó.

- "No, yo creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que les causa la muerte a muchas personas, pero de acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza, no tengo información de rebrotes. Se ha ido abriendo poco a poco la economía, está saliendo más la gente y no tenemos rebrotes".

"En el caso que se presenten tendríamos que actuar, pero afortunadamente –toco madera- no hay rebrotes", contestó.

OA