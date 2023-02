Universidad de Tabasco detecta venta de tesis

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) detectó que maestros vendieron en los últimos meses 15 tesis a los alumnos por un monto de hasta 25 mil pesos, por lo cual se inició una investigación y se anunció que serán cesados quienes incurrieron en esta práctica ilegal.

El rector Guillermo Narváez Osorio aseguró que no puede haber contubernio entre alumnos y maestros para pasar el tiempo, advirtiendo que no se permitirá esta situación, ya que no puede haber docentes que sólo lleguen a pasar lista y se vayan.

"No podemos permitir maestros que acosen a los alumnos o que condicionen a los alumnos por un dinero para pasar, porque es tan corrupto el maestro como es corrupto el alumno que se presta a este tipo de actividades; no podemos permitir que se sigan titulando con tesis compradas a sus maestros, eso no debe de pasar, y van ustedes a saber las consecuencias de esos actos", aseveró.

El rector de la UJAT confirmó que son 15 tesis las que se detectaron que fueron vendidas hasta en 25 mil pesos por los mismos maestros a los alumnos, por lo que se ha iniciado una investigación, y por lo menos seis docentes serán cesados de esa casa de estudios.

Narváez Osorio explicó que se logró detectar esta venta de tesis debido a un software antiplagios llamado Turnitin Authenticated que tiene la universidad del estado, el cual fue adquirido desde hace dos años, justo para evitar el plagio de estos trabajos finales.