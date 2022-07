Tras muerte de pasante, Ssa revisará seguridad de médicos en zonas apartadas

Luego del homicidio del pasante Erick Andrade en el estado de Durango, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que revisarán las condiciones de seguridad de los médicos en zonas apartadas y violentas de México, sin embargo, insistió en que académicamente no se puede cancelar este tipo de pasantías porque son esenciales para la formación de los médicos.

"Es un evento triste, un evento que no debe repetirse, una situación lamentable como todas los fallecimientos en condiciones de violencia", dijo Alcocer sobre la muerte de Erick, y además reiteró la importancia de realizar las prácticas profesionales debido a que "es en el momento que el médico, casi a punto de recibirse, ocupan ese tiempo para preparar su examen".

"Se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tenga más lejanos o que tengan condiciones, no del todo seguras".

Erick Andrade fue asesinado el fin de semana pasado en el Hospital Integral del ejido El Brillante, en el municipio Pueblo Nuevo, Durango.

