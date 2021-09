Trabajadores de la Salud protestan afuera de la "mañanera" de AMLO

Decenas de trabajadores de la salud protestan este día a las afueras de la Zona Militar Número 28, ubicada en Ixcotel, agencia municipal de Santa Lucía del Camino, donde esta mañana se realiza la conferencia "mañanera" del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los inconformes se manifiestan en contra de los despidos de más de dos mil empleados eventuales, cuyo contrato con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) terminó el pasado quince de septiembre y no les fue renovado bajo el argumento de que no existe una fuente presupuestal para cubrir sus salarios.

Armados de pancartas donde se exige la reinstalación inmediata del personal en distintas unidades médicas y hospitales del estado, así como justicia laboral para los miles de despedidos, los manifestantes bloquearon la carretera federal 190 con la intención de impedir el paso del Presidente; sin embargo, este pudo entrar y comenzó su conferencia.

"No a la violencia laboral", "Basificación al verdadero personal eventual" y "Nuestras lucha es tu lucha", son algunos de los mensajes en las cartulinas y pancartas de los trabajadores.

"Queremos por favor que nos haga justicia laboral. Hay compañeros desde dos hasta diecinueve años que han sido cesados. Somos desde médicos, trabajadores sociales, especialistas, doctores, camilleros. Todos, todos estamos cesados. No tenemos base, no tenemos seguridad social"

De acuerdo con la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, hasta el quince de septiembre sumaban entre dos mil 600 y dos mil 700 los empleados eventuales que habían sido notificados sobre el término de su contrato; sin embargo, el Gobierno de Oaxaca asegura que son dos mil 125 los contratos que no serán renovados.

La protesta de este lunes se da luego de al menos cuatro días de protestas continuas, tanto en la ciudad de Oaxaca como en la región del Istmo de Tehuentepec, a la cual se han sumado, por ejemplo, padres de niños con cáncer, quienes exigen que se les dén garantías para el tratamiento de sus hijos y la reinstalación de 75 médicos y enfermeras especialistas, así como otros trabajadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, de donde se despidió al 75% del total de la plantilla laboral.

Esto dado que los padres acusan que por la falta de personal ya se ha detenido la operación de tres esenciales del hospital, no hay recursos para realizar estudios especializados ni garantía de quimioterapias ni otros insumos para atender a sus hijos. Los trabajadores de la salud también han recibido el respaldo de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Antorcha Campesina.

Gobierno de Oaxaca sin posibilidad de renovar contratos

El pasado domingo diecinueve de septiembre se dio a conocer que, tras una reunión con representantes sindicales, el gobernador Alejandro Murat informó que su gobierno no puede renovar los contratos eventuales, dado que no existen fuentes financieras para sus salarios. De hacerlo, se estaría incurriendo en desvío de recursos, puesto que hasta este mes para pagarles se usaban fondos asignados para otros rubros.

Según el gobernador, la contratación de estos dos mil 125 empleados y de otros tres mil se realizó en su momento por las dos administraciones pasadas con plazas y para pagar dicha nómina se utilizaban recursos que debían pagarse a terceros institucionales como el ISSSTE y el SAT.

"Es decir, se usaba dinero etiquetado para solventar el pago a estos trabajadores, lo que constituye un desvío de recursos. Es así que se dejó de pagar al ISSSTE y al SAT, aumentando año con año la deuda del estado en perjuicio del total de los oaxaqueños", detalló en el encuentro que mantuvo la noche del viernes.

En ese encuentro, el gobernador reiteró que para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera y no incurrir más en el delito de desvío de recursos, estos contratos no pueden ser renovados, puesto que no existe y nunca existió dinero para pagar esas nóminas. "Tenemos que disminuir en 720 millones de pesos los servicios personales del sector Salud mediante la cancelación de plazas eventuales", agregó.

La intervención de AMLO

Ayer domingo, durante su gira en el Istmo de Tehuantepec y al puerto de Salina Cruz, el Presidente AMLO fue abordado por trabajadores de la salud que fueron despedidos del Hospital de Especialidades del puerto, quienes le pidieron su intervención para ser recontratados, a lo que el Presidente López Obrador les pidió tener confianza y les aseguró: "yo lo voy a resolver".

"Somos los eventuales, los verdaderos eventuales. Queremos por favor que nos haga justicia laboral. Hay compañeros desde dos hasta diecinueve años que han sido cesados. Somos desde médicos, trabajadores sociales, especialistas, doctores, camilleros. Todos, todos estamos cesados. No tenemos base, no tenemos seguridad social. Somos dos mil 600 a nivel estatal", dijo una trabajadora de la salud al Presidente.

"Sí, vamos a ver. Es lo que me han venido planteando en el camino compañeras y compañeros de ustedes. Lo voy a ver, tengan confianza, yo lo voy a resolver. Lo voy a ver con Juan Ferrer, director del Insabi, y lo tengo que ver con Zoé Robledo, director del IMSS, porque lo que quiero ver es si los podemos pasar al IMSS Bienestar y ya de esa manera quedan basificados para toda la vida", respondió.

