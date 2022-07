Los pueblos indígenas son una pieza fundamental en la cultura mexicana, pues de ellos provienen la mayoría de nuestras costumbres y tradiciones. Aportan una alta riqueza a México, desde sus tradiciones, técnicas artesanales, música, danza, vestuarios, su amplia gastronomía entre muchas cosas más; convirtiéndose en uno de los más valiosos tesoros de México.

Cada uno de esos pueblos indígenas son los que se han encargado de construir nuestra identidad y con ello lograr diferenciarnos y distinguirnos de otros países. En México hay más de 60 pueblos indígenas y una alta diversidad de lenguaje que alcanza más de 300 lenguas indígenas.

La mayor parte se concentra en Estados como: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Yucatán, Puebla, Hidalgo entre otros. Todos en nuestra vida cotidiana utilizamos y participamos de lo que los pueblos indígenas nos aportan.

En la cocina al utilizar las cazuelas de barro, y las ricas recetas para la comida, en los remedios caseros, expresiones o frases, tradiciones y costumbres. Los pueblos indígenas son los que han luchado para que el día de hoy gocemos de todo lo que tenemos.

Como mexicanos cuidemos este tesoro porque es parte de nuestra esencia e identidad, lo que nos hace diferentes, únicos; lo que nos hace México, pues sin ellos no estaríamos en donde estamos. ¡Feliz día internacional de los pueblos indígenas!

Etni Yuvaneli Arenas

ECOS DEL DEBATE

"Día internacional de los pueblos indígenas"

Es fundamental reconocer la importancia de los pueblos originarios ya que desde hace muchos años se han visto alejados de la sociedad por algún motivo, esto no debería de pasar. Muchas veces vemos a personas originarias vendiendo alguna artesanía, y a veces no apreciamos el trabajo, como sociedad los hacemos menos porque creemos que a nosotros al ser mestizos no somos parte de ellos cuando en realidad sí.

Está en nosotros cambiar la sociedad y fomentar el respeto y el no racismo.

Alejandra Camarena, participante Mar Adentro

Son civilizaciones con un sistema diferente al de la ciudad, tienen una lengua, cultura y tradiciones diferentes a la que podemos apreciar normalmente. De estos pueblos podemos rescatar rasgos importantes como su cultura, lugares ancestrales, creencias y su gastronomía. Estas culturas y personas se ven discriminadas por el hecho de identificarse como algo distinto al resto... Los exhorto a tener más empatía con estas personas ya que ellas, junto con su cultura, son parte de la esencia de nuestro país.

Ámbar Valentina Hernández Ramírez, participante Mar Adentro

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas experiencias

Proeza de un jóven indígena

José Iván Velázquez Ruelas

La motivación y la convicción de jóvenes indígenas como José Iván Velázquez Ruelas, que día a día luchan contra las adversidades para impulsar a su comunidad y sus raíces, es algo que se contagia y que exhorta a la reflexión, pero sobre todo a la acción a favor de estas congregaciones que, indiscutiblemente, forman parte y son el origen de nuestras raíces culturales. Iván es un joven indígena de la comunidad de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán del estado de Jalisco. Es Licenciado en Contaduría Pública y actualmente egresado de la maestría en Educación en el área de Docencia e Investigación.

Él se considera una persona muy sociable y trabajadora. Que lucha para que su comunidad sobresalga bajo los diferentes ámbitos, tanto culturales, como ambientales y sociales. Es una persona que se ha acercado a los jóvenes que tengan ese interés en común, para realizar acciones dentro de su colectividad y repuntar sobre los temas mencionados.

El principal valor que ha impulsado a Iván a seguir motivando a más jóvenes y a él mismo, son las ganas de que su localidad sea reconocida por sus riquezas naturales y culturales, mínimo a nivel nacional. Menciona que los principales retos a los que se ha enfrentado él y los grupos que lidera son la cuestión política.

“Como jóvenes indígenas en la actualidad no podemos desarrollarnos del todo porque siempre hay alguien que nos pone obstáculos debido a que no cumplimos con sus propios intereses, y eso nos ha debilitado e impedido lograr todo lo que nos proponemos”.

Actualmente tiene 13 años formando parte del grupo Sentilistli Telpokamej Tlen Molinia (grupo de jóvenes en movimiento) de la casa de la cultura y museo comunitario de Ayotitlán. Un grupo voluntario que trabaja en las áreas de cultura, medio ambiente y educación. Fundador de la cooperativa Jóvenes apicultores y agro productores de Ayotitlán, además de representar a su localidad a nivel estatal y nacional.

“Nuestra idea es trabajar directamente con los jóvenes y abrir esa mentalidad para que logren percibir las cosas más allá de lo que se ve a simple vista dentro de sus comunidades”.

A pesar de que no siempre han recibido apoyos, ellos como grupo se han organizado, puesto de sus propios recursos para desarrollar actividades en beneficio de su comunidad, como encuentros deportivos, aunque sí reconoce que este año la Comisión Estatal Indígena los ha apoyado y espera que esto continúe por mucho tiempo más.

Estima que un día como el de los pueblos indígenas es muy importante para todos, permitiendo que sean visibles ante la sociedad, pero primordialmente, que sean respetados.

“Debemos conocer bien a México, a la sociedad como tal y conocer cada aspecto de las personas que formamos parte de este país, para que así nos puedan respetar y valorar”.

A pesar que él no ha vivido situaciones de discriminación, reconoce que es algo que muchos jóvenes sí han enfrentado y ha limitado sus planes y proyectos, pues la forma en que se critica su forma de vestir, hablar o expresarse frena el desarrollo y las ganas de seguir preparándose. Esto lo vio en muchos compañeros de su comunidad que cuando decidieron estudiar la universidad, se encontraron con personas que no comprenden la diversidad cultural de sus compañeros y recibieron burlas y rechazo, orillándolos a dejar sus carreras profesionales.

Es precisamente por este tipo de situaciones que Iván se preparó y continúa preparándose, para regresar a su comunidad e impulsar su desarrollo, que jóvenes continúen sus estudios, que las familias no sean únicamente labores de campo, sino que tengan más oportunidades de desarrollo económico y social.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Conozcan bien a su comunidad, para que tengan una perspectiva y sepan lo que implica. De esta manera evitarán ignorar lo que se tiene, valorando eso mismo que los ha forjado a través de los años”.

10 Notas Positivas

1. UDG: La universidad crea nuevas licenciaturas y posgrados.

2. Katya Echazarreta, originaria de Guadalajara, Jalisco, es la primera mexicana en viajar al espacio.

3. ¡Córrele al Mercado! Con carrera, Zapopan busca ayudar en reactivación.

4. ¡Oro para México! La selección femenil de “tocho” bandera arrasa en los Juegos Mundiales.

5. Zapopan dará créditos e incentivos sociales a proyectos culturales.

6. Instalan “Cielo tejido de Etzatlán”, en el centro de Zapopan.

7. Invertirán 38.5 millones para mejorar locales y oficinas en Plaza Guadalajara.

8. Elma Correa gana el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí “Amparo Dávila” 2022.

9. Cáncer: Los antibióticos podrían ayudar a bloquear la metástasis.

10. La jalisciense Citlalli Moscote se mete al Top-10 mundial de atletismo.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Empoderamiento indígena

Hoy en día es muy difícil encontrar a personas que se sientan orgullosas de sus raíces, esto a causa de la globalización y el capitalismo, que una de las cosas que provocan es que deseemos tener lo que otras culturas tienen. Así también con el tema de las redes sociales y el internet conocemos sobre otros países y culturas en comparación con la nuestra y muchas de las ocasiones creemos que sería mejor si hubiéramos nacido en otro lugar que no es el de origen.

Todo esto ha provocado racismo a diferentes culturas y que algunos solo por vivir en cierto lugar o contar con más dinero, se sientan con la libertad y el derecho de sentirse superiores, afectando a las comunidades menos privilegiadas. Sin embargo, existen también muchas personas que utilizan sus propios orígenes para sobresalir y adherir toda su cultura a la vida contemporánea. Tal es el caso de Lila Downs, quien es cantante, intérprete, compositora, productora, actriz y antropóloga con raíces mixtecas, e interpreta sus canciones en español, inglés, mixteco, zapoteco, maya, purépecha y náhuatl.

Adquirió fama después del lanzamiento de su álbum La Sandunga en 1999. Ganadora del Grammy en 2013 y nominada en 2009 y 2015, también ha ganado el Grammy Latino en varias ocasiones. Ella es un claro ejemplo de que podemos lograr lo que nos propongamos y desarrollar nuestras capacidades, sintiéndonos orgullosos de tener raíces poderosas, de esas que tuvieron el coraje de luchar por la libertad que hoy gozamos.

Mar Adentro propone

Para leer

“El camino del venado” de Nadia López García. El despojo lingüístico es equiparable a entrar en un laberinto, donde nos volvemos cómplices del olvido.

Para saber

México se reconoce de manera oficial como culturalmente diverso desde 1992, debido a que cuenta con 11 millones 132 mil 562 habitantes indígenas.

Para conocer

El Pueblo Mágico de San Juan Chamula es donde se encuentran los Tzotziles, considerada como una de las etnias más importantes del país.