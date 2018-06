Termina plantón de profesores en la Ciudad de México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empezó a levantar el campamento que mantuvo durante 17 días en las calles de Bucareli y Morelos en la Ciudad de México. Tras retirarse unos días antes de las elecciones del 1 de julio, los profesores señalaron que la Coordinadora no votará de manera corporativa, como sí hace el SNTE.

“La CNTE no es corporativa. No somos igual que Díaz de la Torre. No somos corporativos y eso implica que en el proceso electoral cada quien podrá decidir por quién votar o por elegir a nadie”, dijo Enrique Enríquez Ibarra, representante de la CNTE.

En conferencia de prensa, los dirigentes seccionales de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero dieron a conocer que se termina la actual jornada de lucha y que la próxima iniciará con la administración que sea electa el 1 de julio, para mantener la demanda de abrogar la Reforma Educativa.

Profesores comenzaron a levantar lonas, cocinas y casas de campaña, así como a abordar los camiones que los regresarán a sus estados.

De acuerdo con cifras de los propios maestros, en esta ocasión llegó a haber hasta mil maestros plantados.

Sin embargo, las acciones continuarán en las entidades, según se dio a conocer en la conferencia. “La Coordinadora va a insistir y se va a seguir manifestando antes, durante y después del proceso electoral. Se mantienen actividades en los Estados del país”, dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado dirigente seccional de la 18 en Michoacán.

También se retiran en Oaxaca y Chiapas

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, iniciaron el retiro de su campamento instalado en el Centro Histórico de la Entidad, luego de 24 días de paro parcial de labores. En Chiapas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también concluyó el paro actividades de 16 días. El levantamiento de “plantones” en ambas entidades se debió a un acuerdo a nivel nacional por la CNTE, quien decretó un receso en el paro.