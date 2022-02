"Temo decirles que les voy a ganar": Monreal se "destapa" como presidenciable

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró que participará en la convocatoria para las elecciones de 2024. Además, expresó su respeto a los presidenciales por parte de Morena, como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quienes advirtió: "me temo decirles que les voy a ganar".

"Me siento en mi plenitud de lucidez, de salud y experiencia acumulada, y también de optimismo y alegría"

En una reunión con medios de comunicación durante su visita a Michoacán, el senador confió en que para la selección de candidatos en el proceso electoral de 2024 haya elecciones primarias, pues indicó que no es partidario de las encuestas como método para seleccionar a candidatos o dirigentes de un partido. "Yo no creo en las encuestas, respeto a las encuestadoras, pero no creo que sea el mejor método", expresó.

Asimismo, afirmó que participará en su momento en la convocatoria para la elección presidencial y reiteró que estará en las boletas, pues dijo: "me siento en mi plenitud de lucidez, de salud y experiencia acumulada, y también de optimismo y alegría".

"Estoy seguro que con la experiencia acumulada, puedo enfrentar con éxito los retos y desafíos de México", agregó.

JM