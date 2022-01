Al ser cuestionado sobre si también se postulará como candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López respondió que él no suda "calenturas ajenas" y reiteró que tiene un compromiso con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Yo no sudo calenturas ajenas, yo tengo un compromiso con el señor Presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea"

Durante la "mañanera" de hoy, la cual encabeza debido a que AMLO tiene COVID, Adán Augusto respondió: "Yo no sudo calenturas ajenas, yo tengo un compromiso con el señor Presidente que me invitó a acompañarlo en esta tarea, con todo lo que representa el señor Presidente, con un movimiento de transformación del país y en eso enfocamos nuestros esfuerzos".

Asimismo, ayer jueves, Adán Augusto dijo que le honra desempeñar la invitación que le hizo AMLO y ayudarlo en la transformación de México.

"Mi tarea es la de ayudar al señor Presidente de la República en este trabajo de consolidación, de transformación del país y ahí seguimos. Yo no me ocupo, ni para bien ni para mal, y lo digo con todo respeto, de lo que publica alguien, yo me ocupo de ayudar al Presidente en ser un canal de comunicación con diversos actores políticos, sociales, económicos", aseveró el titular de la Segob.

GC