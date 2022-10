El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, exhortó al Congreso del estado a trabajar juntos para lograr consensos en favor de la transformación y de la población de menores ingresos.

"Mis ideales son claros: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo"

En su discurso ante el Congreso, luego de rendir protesta al cargo, dijo que comienza hoy una nueva etapa de esperanza para lograr un mayor bienestar y prosperidad para los tamaulipecos.

"Más que anclarnos en nuestras posibles diferencias legítimas y respetables, tengamos presente que nos debemos al pueblo. Ratifico mi compromiso de gobernar para todas y todos, porque nuestro proyecto humanista es para la inclusión, dejando atrás las viejas y anacrónicas formas de hacer política que no han estado a la altura de las exigencias de la sociedad tamaulipeca", dijo.

Asimismo, reiteró su convicción de que es posible gobernar mejor y gobernar para ayudar y servir a los demás.

"Mis ideales son claros: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Haré un gobierno cercano, que escuche y comprenda las necesidades para dar respuestas eficaces a los problemas de la gente, estos serán los grandes pilares de mi administración y lo que habrá de diferenciarnos".

Se comprometió a privilegiar la justicia social para que "los pobres, los más vulnerables, los últimos de la fila sean ahora nuestra prioridad".

A la sesión solemne del Congreso efectuada este sábado 1 de octubre en el Palacio Legislativo y ante la presencia del secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, representante personal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; del Lic. David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Cárdenas Castillejos; Américo Villarreal convocó a construir consensos y con ello, allanar el camino hacia un futuro mejor en Tamaulipas.

