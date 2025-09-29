Suspenden a directora de Cobat Tlaxcala tras ataque con cutter entre estudiantes

Ante la presión de padres de familia y alumnos, la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) decidió suspender a la directora del Plantel 10 en Apizaco, Oralia López Hernández, tras el incidente en el que una estudiante lesionó con un objeto cortante a un compañero.

El suceso se registró la tarde del viernes 26 de septiembre dentro de la escuela de nivel medio superior. Testigos relataron que la joven atacó con un cutter a Said Azael N. mientras él conversaba con otra compañera.

El Gobierno del estado explicó que la agresión se produjo porque la estudiante era pareja de la víctima, pero la relación había terminado recientemente.

Como consecuencia del ataque, Said Azael N. presentó una herida profunda en el cuello, cercana a la yugular, según informaron sus familiares basándose en los diagnósticos médicos.

"Estuvo a un centímetro de que el cutter llegara a la yugular. Si eso hubiera ocurrido, mi sobrino no estaría vivo", relató un tío de Said, quien también responsabilizó a la exdirectora por no garantizar un entorno seguro.

Inconformes por el hecho, este lunes, padres de familia y alumnos se manifestaron en la sede del Colegio de Bachilleres para exigir, en primer lugar, la destitución de la directora, a quien acusaron de haber sido negligente luego de conocer la agresión. También demandaron la expulsión de la estudiante agresora.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario de Educación, Homero Meneses, declaró que lo importante en el momento era salvaguardar la vida y seguridad del estudiante agredido.

"Lo que se tenía que hacer, se hizo", apuntó.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya tiene una denuncia sobre el caso y, por tanto, quedará a cargo de la situación jurídica de la estudiante agresora.

Mientras que el caso se resuelve ante las instancias correspondientes, la Dirección General del Cobat informó sobre la suspensión de López Hernández, en respuesta a las quejas de los jefes de familia, quienes también advirtieron que no enviarán a sus hijos a clases hasta que la institución garantice su seguridad.

Al grito de "¡Justicia para Said!" y "¡Saquen a la directora!", responsabilizaron a la administración escolar por la falta de prevención y protocolos eficaces ante esta y otras situaciones de riesgo.

Meneses Hernández subrayó que será el Órgano Interno de Control de la Dirección General del Cobat el que determine los procedimientos y consecuencias después de una investigación interna conforme la que se decidirá si la directora del plantel continúa en su cargo o es asignada a otra institución.

Respecto de la estudiante que atacó a Said Azael N., las autoridades impusieron una suspensión de 10 días.

