Suman 55 migrantes muertos por accidente en Chiapas

La desgracia por el accidente ocurrido la tarde de este jueves en la carretera Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, sigue aumentando luego de que esta mañana el número de muertos aumentara a 55.

Fue Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, quien dio a conocer el incremento de muertos que ha conmocionado por la dimensión de la tragedia.

"Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos", escribió Rutilio Escandón.

Cuarenta y nueve personas fallecieron en el lugar de los hechos y seis más mientras recibían atención médica en los hospitales. Los lesionados 83 son hombres y 22 mujeres.

Siguen atendiendo a los hospitalizados por accidente en Chiapas

Anoche se informó de 105 heridos hospitalizados en seis hospitales de la zona, entre los que hay ciudadanos de Guatemala, hondureñas, El Salvador, República Dominicana y Ecuador, el de menor edad de tres años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares de los migrantes fallecidos. Además, destacó que entre las víctimas había una menor de 16 años.

Lista de fallecidos y lesionados tras accidente en Chiapas

Protección Civil de Chiapas informó anoche que entre los heridos del accidente ocurrido la tarde de este jueves en la carretera Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez hay ciudadanos de cinco países de Centro y Sudamérica. Veinte de ellos son menores de edad con edades de entre los 3 y los 17 años.

La mayoría son de nacionalidad guatemalteca, también se cuentan tres ciudadanos de República Dominicana, así como uno de Honduras, uno de El Salvador y uno de Ecuador. En el registro figura una mujer de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con el documento, dado a conocer anoche, 28 personas fueron ingresadas al Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, en dos casos no se contaba con la nacionalidad. Del resto hay 18 ciudadanos de Guatemala entre los que hay dos menores de edad, uno de tres años y otro de 17 años; un ecuatoriano de 35 años, y un adolescente hondureño de 17 años.

Información de pacientes atendidos en el Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza; hay cuatro personas fallecidas sin identificar:

ABNER GARCIA VEDOYA

ARACELI JIMENEZ COT

ARNOLDO RODAS RODRIGUEZ

BALDOMERO CIS CUM

CANDELARIA PRISILA MORALES

CIRIACO RODRIGUEZ GARCIA

DOMINGO GOMEZ CASTRO

ELIEZER NAFUN MENDEZ

TITO MARTINEZ ROSALDO

FRANCISCO RIZ RIZ

JOSE RUBICELSI CASTILLO URTADO

JUANA ZITAJAOZITAJAHU

MARICELA XIRUM

ISAAC JUAN FRANCISCO

VALDOMERO CIS

GERSON ARNOLDO RODAS

PABLO CHIUC TUL

SANTOS MORALES MORALES

SERBIO ORLANDO MARTINEZ

ANDY DAMIAN

KEVYN

ELIEZAR MENDEZ DEL CIP

DANIEL GIRON DIAZ

Pacientes atendidos en el Hospital Dr. Belisario Domínguez del ISSSTE:

HENRY ZOEL IBOY HERNANDEZ

MARTINEZ ESCOBAR MANUEL

RAFAEL MARTINEZ CASTILLO

TOVIAS HERNANDEZ HERNANDEZ

WEYMER FUENTES BRAVO

Pacientes atendidos en el Hospital Vida mejor del ISSSTECH:

TERESA MORALES CANIL

ROGELIO VICENTE SANZ SALANIL

EDUARDO COSS SAGUIL

JERSON ROUS GUTIERREZ

EDWIN ESTUARDO SAGUIL ALVARADO

MIGUEL COL GUARCAS

NELSON TOMAS

Pacientes atendidos en el Hospital General de Zona no. 2 IMSS 5 de mayo:

JUTZXUY NESTOR AMILCAR

ESPINOSA ROSAÑO MAXIMO LEONIDAD

RIQUIAC VELAZQUEZ HILDA YOLANDA

SUBAJUAU PABLO JUANA

GOMEZ LOPEZ DIMAS EMILIO

CIS CUM BALDOMERO

GALLEGOS HERNANDEZ DIEGO

Pacientes atendidos en la Cruz Roja:

FRANCISCO RIZ RIZ

CIRIACO RODRIGUEZ GARCIA

TITO MARTINEZ BOSERO

AURA MARIBEL MELETZ GRIJALVA

EDUARDO QUINO MORALES

WALTER MATEO MORALES

GERONIMO CHICOF ZAVALA

VANESA AMBROSIO JUAREZ

HENRY NOLBERTO MACARIO

ELVIA NOEMI SANCIR

ISAAC JUAN FRANCISCO

CARLOS ROBERTO FRANCO PINEDA

CELSO PACHECO

EDGAR LEONEL RAX CAAL

MELODY RAMIREZ MORENO

MARTIN MENDEZ SALVADOR

FLORENTIN YALLAT YATRO

ANDRES ARNOLDO COOC

PETRONILA TICON MORALES

EMERSON MORALES

MELVIN ALEXANDER TOP

MIGUEL DAÑEZ ORTEGA

SELVIN PUJOOY SAIKUI

BAYRON OTONIEL MEJIA

BLANCA GODINEZ ORTIZ

SELVIN LANUZA SANTOS

ELVIS KINO PABLO

JOSE SUTCUIN

ESVIN MIGUEL CHIEPEL ZOE

NEHEMIAS GARCIAS RAMIREZ

SANTOS MARISOL CHIPEL CARRILLO

SEBASTIAN POOL JIATZ

INGRID YULISA POOL

ELVIS POJOL

HENRY JOEL IBAY HERNANDEZ

MICHEL GARCIA ARROLLO

DIEGO ANGEL GALLEJOS

LUIS PEGUERA

Pacientes atendidos en el Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo:

ANTONI ABEL VIAN YAÑEZ

MEMO CARLOS GONZALEZ GARCIA

JOSE ROLANDO GOMEZ MIRANDA

FRANCO GEOVANI FRANCISCO LORENZO

DELIA TECUN PEREZ

BEBERLI FABIOLA LOPEZ ALVAREZ

DORA ALICIA MACARIO

JOSEFA RICON MATEO

ERASMO EDUARDO MARROQUIN REALEG

KAREN ODETTE CALDERON LOPEZ

LUIS ARGUETA KEL

ABRAHAM PORTUGUES

PEDRO ESCOBAR CABA

ERICK PINZON MACARIO

JUAN ARTEMIO PABLO SIPIANO

EMMANUEL CALAN JULAJ

DIEGO PABLO POLO

JAIME DE GONZALO DE LEON

SEBASTIAN SXORE MORALES

ROCENCIO ICAL CACAO

VINICIO DE JESUS RECINOS PEREZ

AILIN SOTO

ALEXANDER QUINO SIS

HERMELINDA NIMAJA AGUILAR

JUANA IHOM BERNAL

ALFONSO SACARIAS ORTIZ

FABIAN ISCOY HERRERA

LESTER OVIDIO SALAZAR FERRERA

Pacientes atendidos en el Hospital Básico Comunitario de Berriozabal:

JOSE RUBELSI CASTILLO URTADO

ISAIAS TECUM AGUILAR

LUIS MERCEDES AVALÓ PEGUERO

