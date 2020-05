Suman 5 mil 177 muertes por coronavirus en México; hay 49 mil 219 contagios

México suma 49 mil 219 casos confirmados y 5 mil 177 defunciones a causa del COVID-19, es decir, dos mil 075 contagios y 132 muertes más que el pasado sábado 16 de mayo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que de los casos acumulados de coronavirus 11 mil 105 son considerados activos, o que han tenido síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días.

Además, se reportan 27 mil 507 casos sospechosos, 95 mil 568 negativos acumulados, y se han hecho pruebas a 172 mil 294 personas.

El funcionario recordó que sigue vigente la jornada nacional de sana distancia, que termina hasta el día 30 de mayo.

"Todos los órdenes de gobierno deben respetar la disposición nacional", dijo el subsecretario, haciendo un llamado a no reanudar las actividades no esenciales, además de que habrá sanciones para quienes no acaten la medida.

LS