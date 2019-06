Suman 14 mil migrantes en espera audiencia en EU

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera Sur ya se concretó y detalló que 14 mil migrantes centroamericanos se encuentran en el país en espera de una audiencia en Estados Unidos (EU) para solicitar asilo.

Ebrard detalló que en la reunión de gabinete de seguridad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) ya contaba con 650 nuevas plazas que se necesitaba para llevar a cabo las labores del plan migratorio.

“El despliegue de la Guardia Nacional ya está terminado, (están) todos instalados como se había previsto. En un tercer frente está el de respaldar a las comunidades del país que tienen personas centroamericanas que están esperando por su cita. Estamos recibiendo por tres puertos fronterizos a 14 mil personas centroamericanas al día de hoy (ayer)”.

Se trata de comunidades del Norte de México donde la cifra de centroamericanos varía porque mientras algunos esperan su audiencia, otros pasan por el procedimiento.

Guatemaltecos repatriados

Casi 50 mil guatemaltecos, en su mayoría hombres, fueron deportados por Estados Unidos y México entre enero y junio de 2019, según informaron fuentes oficiales.

El Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer estadísticas que señalan que hasta el 17 de junio México había deportado vía terrestre a 21 mil 433 personas, de las que 10 mil 337 son hombres.

En cuanto a los deportados vía aérea desde Estados Unidos, la entidad guatemalteca registró 27 mil 450 hasta el 19 de junio, de los cuales 24 mil 352 son varones.

Ya no será un país de tránsito anónimo

México va a mantener las opciones del asilo y el refugio para quienes lo soliciten, pero ya no será un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que programas y acciones, como Sembrando Vidas, “llegaron para quedarse”.

En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard aclaró que al igual que los migrantes que declaran que no buscan quedarse en México sino irse a Estados Unidos, todas las personas que están en territorio mexicano deben registrarse, pues al no hacerlo no se tiene registro de su existencia.

"El asilo no lo vamos a restringir y hay un aumento de peticiones de refugio, pero México no va a ser un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas; eso es lo que no se va a permitir". Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Al no tener conocimiento de su presencia en el país, indicó que el Estado mexicano no puede atenderlos ni protegerlos, porque legalmente no existen y están vulnerables, y “lo que queremos hacer es dar mecanismos legales regulares para atender la presencia de personas migrantes en el país”.

Reconoció que la estancia de migrantes en las estaciones debería ser corta, pero aseguró que el retraso para su deportación se debe a temas burocráticos pues deben ser identificados por autoridades de los países de origen, que en ocasiones no sucede porque no existen consulados o embajadas en México, como el caso de Ghana o Etiopía.

Confió en que con el cambio de mando en el Instituto Nacional de Migración (INM) esta situación se agilice, aunado a que ya se analiza la posibilidad de otro modelo de tránsito migratorio para acabar con la corrupción.

Afirmó que varias de las acciones implementadas por el Gobierno federal para atender el desarrollo de regiones y el tema migratorio ya no estarán sujetas a un programa temporal, sino que “llegaron para quedarse”

Ebrard subrayó que las acciones de cooperación de México con Centroamérica también llegaron para quedarse, al igual que la integración y atención en las entidades del Norte del país, no sólo por el tema migratorio, sino de desarrollo.

Elementos de la Guardia Nacional detienen a centroamericanos en el Río Bravo. AFP

Patrulla Fronteriza rescata a 110

Elementos de la Patrulla Fronteriza del sector Laredo hallaron abandonado a un grupo de migrantes. El diario Daily News Laredo señaló que agentes asignados a las estaciones de Freer y Hebbronville encontraron a 110 indocumentados, tras haber recibido una llamada de auxilio.

Señaló que la captura se realizó el pasado día 18 de junio, cuando había una temperatura de 42 grados centígrados, después de que llegara un reporte de una camioneta accidentada.

Daily News Laredo indicó que el vehículo transportaba a los migrantes sudamericanos, quienes fueron abandonados, luego de entrar a suelo estadounidense.

Personal de la Fuerza de Aviación, Marina y Terrestre ayudó en las labores, indicó el medio estadounidense. Los indocumentados estaban afectados por la exposición al Sol, agregó.

Además, se indicó que los indocumentados provenían de México, Brasil, Honduras, Guatemala y El Salvador.

