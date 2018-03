Suegra de "El Bronco" se registra como independiente para alcaldía

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE), aprobó por unanimidad la lista de ciudadanos que cumplieron los requisitos para encabezar 52 planillas para ayuntamiento y 41 fórmulas para diputaciones locales. Destacan entre ellos ex funcionarios estatales y Teresa Martínez, la suegra de Jaime Rodríguez, El Bronco, que irá por la alcaldía de Santa Catarina.

El presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, afirmó que tres planillas para ayuntamientos y diez fórmulas para diputaciones locales, no obtuvieron acreditación para solicitar su registro, debido a que no alcanzaron los respaldos necesarios, ya sea por no obtener el porcentaje mínimo y/o no lograron el criterio de dispersión. Asimismo, informó hubo 19 renuncias o desistimientos, doce para diputación local y siete para alcaldías.

En ningún caso hubo aspirantes a que perdieran la oportunidad de contender debido a inconsistencias o por incurrir en irregularidades en la captación de apoyos, aseguró Garza Castillo.

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral determinó de los 125 aspirantes a candidatos aprobados para buscar los respaldos ciudadanos, 93 cumplieron con todos los requisitos legales para registrarse: 52 para ayuntamientos y 41 para diputaciones locales.

Los aspirantes deberán entregar en un plazo de tres días un informe detallado que acredite el origen lícito de los recursos que utilizaron para obtener el respaldo ciudadano, además de explicar el destino de los recursos erogados, con la advertencia que en caso de incumplimiento podrán ser sancionados hasta con la cancelación de la declaratoria de su derecho a registrarse.

El periodo para su registro quedará abierto del doce al cinco de abril, y una vez aprobados tendrán del 29 de abril al 27 de junio, para la campaña electoral.

El representante del PAN ante la CEE, Gilberto de Jesús Gómez Reyes, expresó su extrañeza porque se hayan autorizado algunas candidaturas, siendo que en el listado difundido por la propia Comisión Estatal Electoral, y según la verificación del INE, había aspirantes con cientos y hasta más de mil respaldos provenientes de firmas o credenciales no válidas.

El representante de Morena, Roberto Benavides González, dijo que en Nuevo León a raíz del triunfo de Jaime Rodríguez por la gubernatura, se pervirtió la figura de los independientes, pues un grupo de ellos actuó como un partido y eran dependientes o "patrocinados directamente por el gobierno del Estado", mientras los verdaderos ciudadanos que buscaron esta vía de participación tenían que financiarse con sus propios recursos.

Dio la bienvenida a los aspirantes sin partido, sin embargo, dijo, la ciudadanía hoy no alcanza a distinguir cuáles son los dependientes del gobierno del estado y cuáles son verdaderamente ciudadanos.

Entre los aspirantes aprobados para registrarse por diputaciones locales destacan: Adriana Quiroz Quiroz, quien fue Coordinadora de Prioridades Estratégicas en el gobierno estatal; Blanca Lilia Sandoval de León, ex directora de Jurisdicciones Sanitarias; José Rodríguez Calderón, primo de El Bronco, ex Director de Educación Secundaria.

Aprobados para buscar una alcaldía están, Carlos Alberto Guevara Garza, ex jefe de escoltas de El Bronco, que va por García; Américo Garza Salinas, ex Subsecretario de Desarrollo Social, que va por Juárez; Aldo Fasci, ex vocero de Seguridad, que contenderá por Monterrey; además de Teresa Martínez suegra del gobernador con licencia, que se registrará por Santa Catarina.

