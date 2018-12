"Soy un preso político", dice Padrés a López Obrador

Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, desde el teléfono público del Reclusorio Oriente, envió un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual pidió a su familia que hiciera público.

El ex mandatario que permanece preso desde el 10 de noviembre del 2016, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, dijo en su mensaje que es un preso político y clamó para que "no permita que jueces perversos, obedientes al viejo sistema del PRI, me sigan matando día a día en esta prisión".

La petición también la dirigió al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Después de dos años de estar privado de mi libertad, estoy siendo reprimido y amenazado, he decidido hablar por primera vez, lo hago en estos momentos porque México tiene un nuevo gobierno, un nuevo régimen y lo hablo ahora que ya se fue el viejo gobierno represivo, autoritario y corrupto, que con la intención de subir ante la sociedad los problemas de corrupción y mal gobierno, decidieron emprender una cobarde persecución a mí y a mi familia, inventando delitos que no cometí y negándome mi derecho a un debido proceso".

"Yo decidí, dijo, enfrentar estas acusaciones, presentándome personalmente al juzgado sin evadir la justicia, me presenté al juzgado doce, confiado plenamente en el sistema judicial de mi país".

"A raíz de estar preso por más de dos años, señor Presidente, me encuentro denunciando en estos momentos, ya que se fue el viejo sistema y corrupto que me tenía amenazado con una serie de arbitrariedades y, al mismo tiempo, obligando y presionando mediante el sistema judicial", expresó.

"Denuncio ante usted señor Presidente que me han negado mi derecho a un juicio imparcial, soy un preso político".

"Durante este infierno que me tienen, aquí el viejo sistema y qué bueno que ya se fue el PRI: han acusado a mi familia y con todo el dolor de mi alma, encarcelaron cobardemente a mi hijo en el reclusorio de alta seguridad por más de nueve meses para presionarme, para que yo aceptara delitos que no cometí y lo hicieron sin ninguna prueba al respecto, y luego de pasados los nueve meses un usted disculpe, no hay ninguna prueba contra ti", hicieron todo con la intención de lograr que yo me implicara en delitos que no cometí, argumentó.

"Hace más de un año he solicitado mi cambio de medida cautelar y me la siguen negando, aún cumpliendo con todo lo que marca la ley, cosa que se debe otorgar en 48 horas como lo dice la legislación y hoy llevo señor Presidente más de dos años y casi dos meses", sin lograr que se me haga justicia, enfatizó Guillermo Padrés.

"Quiero decirle señor Presidente que el Juez Doce ha tenido una clara represalia contra mi persona, valiéndose de artimañas jurídicas para retenerme en este reclusorio, es algo personal ya que sus antecedentes y familiares están muy ligados al viejo sistema y al mismo PRI".

Acusó: "es una flagrante violación a los derechos, lo que me están haciendo señor presidente y me niegan mis derechos a la libertad, que me otorga la Constitución; arbitrariamente violan los derechos humanos y está causando graves daños a mi persona y a mi familia".

Refirió que ha cumplido cabalmente en hacer lo correcto, al entregarse de manera voluntaria y seguir de manera puntual el proceso para aclarar a la sociedad las acusaciones falsas.

"Elevo la voz señor presidente porque estoy seguro que no permitirá que jueces perversos, obedientes al viejo sistema del PRI, me sigan matando día a día en esta prisión".

"Elevo la voz señor presidente para pedirle que me ayude y acabe con este sistema represor que me tiene como preso político en esta prisión".

Por último clamó: "Señor Presidente a nombre de mi familia y propio, le pido que me ayude, que me ayude a que se me respete mis derechos y que me den mi libertad como lo marca la ley".

GC