Solicitan pruebas de niños fantasma en estancias infantiles

Diputados federales de la oposición anunciaron que se unirán en un Frente Nacional por la Niñez para defender las estancias infantiles y pedir a la Secretaría del Bienestar transparente las pruebas de que había "niños fantasma" enlistados en las guarderías que recibían el subsidio de la dependencia.

"Creemos que la secretaria y la subsecretaria han engañado al Presidente, no le han dicho la realidad, no le han dicho que 100 mil niños hoy no tienen protección"

El documento presentado este miércoles por la mañana solicita a la titular de Bienestar, María Luisa Albores, "el instrumento, cédula o listado sobre la verificación de la presunta inexistencia sobre los 50 mil niños y niñas fantasmas" a los que la secretaria hizo mención en la entrevista que publicó EL UNIVERSAL el sábado pasado.

"En el entendido de que es de interés hacerlo de manera propositiva y con las convenientes o necesarias medidas evitar que se borren o mutilen beneficiarios", se expone el documento que firma la ex directora del programa, Clara Torres.

En conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados, la ex directora del DIF y ahora diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Barrera Fortoul, externó que la carta fue acompañada por los diputados que integran partidos como el PRI, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

"En este documento solicitamos la justificación de la metodología de las lamentables decisiones que se han tomado", señaló.

El diputado del PAN, Armando Tejeda Cid, también se refirió a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, ya que anunció que 97 mil menores incorporados al programa eran "fantasma".

"Eso hoy nos une, desde la mañana estuvimos en la Secretaría de Bienestar para que nos pudieran dar información de cómo están los padrones, porque nosotros creemos que la secretaria y la subsecretaria han engañado al Presidente, no le han dicho la realidad, no le han dicho que 100 mil niños hoy no tienen protección", señaló.

JM