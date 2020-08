Sobres con dinero son apoyo, no corrupción: AMLO

Tras el video en el que se exhibió a Pío López Obrador mientras recibía sobres con dinero para reforzar la operación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, con miras a la elección de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su hermano, afirmó que se trató de apoyos y no de corrupción.

“En el (caso) de mi hermano son aportaciones para fortalecer el Movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, aseguró que este evento no se compara con las “extorsiones” y “mordidas” que se investigan en el caso Lozoya, cuyas acusaciones incluyen a exsecretarios, excandidatos presidenciales y exmandatarios.

“Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas... Pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León hay, pues, notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo”, agregó.

Antier, el portal Latinus dio a conocer la grabación en la que David León Romero, nombrado director de una nueva empresa estatal que distribuirá medicamentos, equipo médico y vacunas en todo el país, le entrega, al parecer en 2015, los paquetes con efectivo a Pío.

Tras la revelación, León Romero indicó que no tomará el cargo en la Secretaría de Salud hasta que se aclare esta situación.

El titular del Ejecutivo federal subrayó que el material que difundió el periodista Carlos Loret de Mola debe ser entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y, una vez que se presente la denuncia, se llame a declarar a los implicados.

Uno de los personajes que reaccionó fue el expresidente Felipe Calderón. Señaló que la entrega de dinero en efectivo, su aceptación, el origen presuntamente público de las “aportaciones” e incluso el aceptar que se trata de “colectas” son graves violaciones a la ley.

El hermano del Presidente será investigado: UIF

Luego que se revelaran un par de videos donde el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe dinero, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, adelantó que se investigará el tema.

En dichos materiales audiovisuales se observa a David León, funcionario del Gobierno federal, entregando dinero a Pío López Obrador. El jefe de la UIF señaló que abrirán una investigación contra ambos.

“No podemos tener distingos entre un grupo y otro. La coherencia del Presidente López Obrador en eso es incuestionable. Lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones en contra de todas las personas que aparecieron en los videos, por un lado, y en el documento que el señor Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República para poder acreditar o no la existencia de alguna irregularidad desde el ámbito competencial que nos toca a nosotros que es el análisis del sistema financiero”, dijo Santiago Nieto.

Por su parte, David León aseguró que no tomará protesta como titular del organismo que el Gobierno federal creará para regular la distribución de medicamentos, equipo médico y vacunas mientras esté abierto el proceso.

Por videos, el PAN alista denuncias

La dirigencia nacional del PAN alista la presentación de una queja ante el Instituto Nacional Electora (INE); una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) por el video donde aparece el extitular de Protección Civil, David León, entregándole dinero en efectivo al hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El director jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, informó que dichos recursos serán presentados entre el próximo lunes y martes para que las autoridades investiguen y sancionen lo conducente.