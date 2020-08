Sin semáforo, estados no apoyan al control de la pandemia: López-Gatell

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, recordó que hay lineamientos generales, como el semáforo, sobre las acciones a seguir para evitar la propagación de casos de coronavirus, pero que las responsabilidades administrativas son directas de los gobiernos estatales.

“Si se decide abrir una fábrica que produce elementos que no son considerados como esenciales, en un momento que se recomendó que no ocurriera, o si se abren bares, restaurantes o salones de fiestas en momentos en que se recomendó por la evaluación de riesgo que no ocurriera, la persona responsable de esa decisión está contribuyendo a que no se controle la epidemia”, refirió.

López-Gatell añadió que ayer se reunió el Consejo Nacional de Salud con gobernadores a fin de realizar un foro técnico de coordinación para resolver las aportaciones de las entidades federativas o instituciones nacionales de salud sobre el semáforo de riesgo para COVID-19.