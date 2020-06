Si tiene pruebas que las dé a conocer, responde AMLO a gobernador de Jalisco

Luego de que el gobernador de Jalisco culpara al Presidente Andrés Manuel López Obrador por los actos violentos ocurridos la tarde de ayer jueves durante la protesta para exigir justicia por la muerte de Giovanni, el Mandatario le pidió que si tiene pruebas contra él, que las muestre pues "el que acusa tiene que probar".

Durante la mañanera, que este viernes se llevó a cabo en Tabasco, López Obrador reconoció que tiene diferencias con el gobernador, sin embargo, actúa con responsabilidad y no se inmiscuye en cuestiones partidistas porque representa al Estado mexicano.

"No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés los grandes y graves problemas nacionales".

“Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco. Diferencias políticas e ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no participo en cuestiones partidistas. No soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano. No tengo yo ningún propósito de afectar autoridades locales”.

Además, lamentó los actos violentos que ocurrieron en la marcha que terminó con agresiones entre policías y manifestantes, por lo que reiteró que él es partidario de la no violencia.

“Nada por la fuerza, decía el presidente Juárez, todo por la razón y el derecho”, destacó López Obrador.

Sobre realizar una investigación del caso de Giovanni López, quien presuntamente fue asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, el Presidente señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien determine si tiene los elementos necesarios para atraer el caso.

"El Gobierno federal no intervendrá. No me meto en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial (...) No vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al Gobierno de Jalisco", finalizó.

Ayer por la noche, el gobernador de Jalisco acusó que detrás de los actos violentos ocurridos tras la marcha de ayer hay intereses "muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco".

"Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido (Morena) que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos quienes han generado lo que estamos viviendo", expresó en su mensaje.

