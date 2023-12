¿Si tengo 100 puntos en Infonavit puedo sacar mi casa?

En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) existe un mecanismo para acceder a un crédito hipotecario, sin embargo, no todos pueden hacerlo, pues aquellos que tienen un empleo formal el Infonavit les otorga puntos a sus derechohabientes, estos puntos se generan de acuerdo a la edad y el salario , pero si no cuentas con los puntos necesarios no puedes obtener este beneficio.

TE PUEDE INTERESAR: Crédito de Infonavit te presta hasta 149 mil pesos para remodelar tu casa; requisitos

Infonavit ha empleado un mecanismo para evaluar a todos los usuarios que se encuentren registrados, con el propósito de saber si sus usuarios se encuentran en las condiciones de adquirir una casa o un terreno.

Sin embargo, si tienes 100 puntos en infonavit no podrás adquirir un terreno o una casa, pues para eso necesitas una cantidad mínima de 1080 puntos.

Para consultar tu crédito Infonavit debes realizarlo desde la página oficial Mi Portal Infonavit, es necesario que tengas tu número de seguridad social y establecer una contraseña. Si en la consulta observas que ya cuentas con más de 1080 puntos en tu Infonavit podrás acceder a la precalificación.

TAMBIÉN LEE: Así puedes saber qué tan segura es una institución para pedir un préstamo

Si posees menos de 1080 se explicara que aún no califica para recibir un crédito del Organismo, ya que aún no posee los puntos suficientes. Si aún no tienes los puntos suficientes puede ser un factor de la ausencia de una relación laboral o de la falta de aportaciones laborales.

Asimismo en la página oficial de Mi Cuenta Infonavit menciona que de cada derechohabiente se evalúan las características principales de la empresa en la que el trabajador presta sus servicios. Así que consulta tu crédito Infonavit en las páginas oficiales.



Mantente informado en nuestro canal de difusión AQUÍ.

SR