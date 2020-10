Si la "bendita oposición" no protestara me sentiría mal: AMLO

Al calificarlos como "bendita oposición", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que si el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) y grupos conservadores no protestaran en el Zócalo se sentiría mal, pues significaría que no ha avanzado su lucha contra la corrupción y la injusticia en México.

Al encabezar la supervisión de acciones de mejoramiento urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Mandatario señaló que las protestas de estos grupos significan que se avanza en la transformación de México.

"Me sentiría yo mal, si no protestaran los conservadores porque entonces significaría que no están cambiando las cosas. Pero si los conservadores y los corruptos y los que estaban acostumbrados a sacar provecho robándose el presupuesto público —que es dinero del pueblo—, todos ellos, que están ahora inconformes, 'bendita oposición'. Porque esto al mismo tiempo significa que vamos caminando, que vamos hacia adelante, que vamos hacia la transformación de México", aseveró.

Tratado Internacional de Agua con EU

"GOBIERNO DE CORRAL PUSO POR DELANTE INTERESES PARTIDISTAS"

Sin la presencia del gobernador Javier Corral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que autoridades estatales ponen delante intereses partidistas, "se volvieron nacionalistas" y que su oposición a la entrega de agua para cumplir con el Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos puede ocasionar que se revise el convenio y que perjudique a México y se tomen medidas unilaterales, como imponer aranceles a las mercancías que se exportan al país vecino.

Al encabezar la supervisión de obras de mejoramiento urbano, López Obrador reconoció que hay diferencias con el gobierno estatal, pero no con la población de este estado, a la cual aseguró que no se olvidará y se seguirá apoyando.

"Vengo a decirle que, independientemente de las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar, porque ya basta de hipocresía y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Independientemente de las diferencias con las autoridades de Chihuahua, nosotros siempre vamos a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua, vamos seguir apoyando porque no es que tengamos diferencias con la gente de Chihuahua", declaró el Presidente de México.

Asimismo, AMLO aseguró que su gobierno quiere mantener una buena relación con la Unión Americana y aseguró que se ha logrado mantener un vínculo de respeto mutuo, en el que se ha defendido la soberanía de México.

JM