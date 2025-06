El día de ayer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través del buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) denunció a tres instituciones financieras con sede en México por presunto lavado de dinero relacionado con narcotráfico. A través de un comunicado difundido en el portal de la institución estadounidense, se señaló en lo particular a CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).

Estas fueron las primeras acciones del FinCEN bajo la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que permiten al Departamento del Tesoro de Estados Unidos atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de sustancias.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, CIBanco, Intercam y Vector han sostenido un rol vital realizando lavado de dinero de millones de dólares para cárteles basados en México lo que ha permitido que estos puedan adquirir precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.

Sin embargo, el día de hoy durante la "Mañanera del Pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que los informes que presentó el día de ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos "son dichos" sin pruebas. En ese sentido, la Mandataria sostuvo que los ejemplos presentados en el informe en donde se señalan transferencias de dichas instituciones a comercios establecidos en China no indican necesariamente que se trate de procedimientos ilícitos.

En ese sentido, Sheinbaum pidió que se presentaran las pruebas para que se pueda determinar si hubo o no lavado de dinero. De tal forma que se pueda proceder administrativa o penalmente. La Presidenta recordó que si no existen dichas pruebas "no se puede proceder".

Por último, aseguró que el Gobierno de México no va a encubrir a nadie. Pero recordó que "debe demosrarse con pruebas contundentes" la presunta ilegalidad de las tres instituciones financieras señaladas.

Te puede interesar: Prevén jueves lluvioso; a esta hora habrá precipitación en Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB