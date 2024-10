Sheinbaum responde tras declaración de Ken Salazar sobre la detención de "El Mayo"

Tras la declaración del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en la que señaló que la detención del "El Mayo" Zambada debería ser considerada como una "victoria" para México , la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que siempre van a pedir respeto para México y condiciones de igualdad.

Ante lo mencionado por Ken Salazar, Sheinbaum destacó que lo retomó hoy en el Gabinete de Seguridad, y declaró que: "El fin no justifica a los medios".

Además detalló, que el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos han tenido reuniones en diversos temas.

"Nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad. Y que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones, para eso hay formas. Yo creo que eso es el planteamiento y además la propia fiscalía está haciendo su trabajo y el fiscal fue ayer muy claro", mencionó Sheinbaum.

También agregó: "No porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del estado de derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que hacen las cosas también tiene fondo. No solo es el fin".

La Mandataria federal señaló, que sus declaraciones no son directamente para el embajador ya que "lo respeto, pero digo en términos de la frase. Entonces, yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin".

*Con información de SUN

MV