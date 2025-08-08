Sheinbaum reacciona a polémica por huaraches de Adidas, ¿demandarán a la marca?

En los últimos días, Adidas ha sido acusado de apropiación cultural por el modelo de calzado llamado "Oaxaca Slip On". El cual fue inspirado en los diseños tradicionales de dicho estado, pero sin la autorización ni reconocimiento de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag de la Sierra Norte.

El modelo fue creado por el diseñador de moda mexicano-estadounidense Willy Chavarría, quien se habría inspirado en el tradicional huarache de cuero y su tejido clásico cruzado. Esta técnica ha sido apropiada para concebir un huarache tipo sneaker que combina la estética típica mencionada con la imagen propia de Adidas.

Ante esta situación, diversas autoridades mexicanas han denunciado el hecho y se han realizado llamados a defender el patrimonio cultural de las comunidades originarias.

El día de hoy, el tema fue llevado ante la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia "Mañanera del Pueblo". La Mandataria reveló que se está trabajando en una ley para apoyar a los pueblos originarios de manera que ninguna empresa pueda usurpar las ideas y diseños de las comunidades indígenas.

Por su parte, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural ya se puso en contacto con la marca en cuestión y con el Gobierno de Oaxaca para establecer un dialogo sobre la problemática. En ese sentido, se busca llegar a un acuerdo para que la comunidad afectada recia un resarcimiento, aunque no se reveló de qué consistiría esta compensación.

De no conseguir un acuerdo, la Presidenta aseguró que se buscaría proceder de manera legal.

OB