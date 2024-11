Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, tuvo una llamada telefónica ayer jueves con el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este resultara victorioso en las elecciones del pasado martes 5 de noviembre, en las que arrebató el triunfo, por mucho, a la candidata demócrata Kamala Harris.

La relación entre México y Estados Unidos avecina incertidumbres luego de los constantes ataques de Trump hacia nuestro país durante su campaña electoral, con amenazas desde imposición de aranceles, la renegociación completa del tratado comercial T-MEC, la intervención militar para erradicar células del narcotráfico, y la deportación masiva de miles de migrantes que habitan en los Estados Unidos. Inclusive, su regreso a la Casa Blanca repercutió en la cotización del dólar y al peso mexicano, que durante la jornada electoral llegó a uno de sus peores niveles en varios años.

No obstante, Claudia Sheinbaum aseguró que en su primera llamada formal con Donald Trump hubo, ante todo, cordialidad: "tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump, en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos", aseguró la Presidenta en su cuenta oficial de X, antes Twitter, pero sin brindar más detalles al respecto.

En la conferencia "mañanera" de este viernes 8 de noviembre, a Claudia Sheinbaum se le solicitó más información sobre la primera llamada formal que hubo entre los nuevos gobiernos de México y Estados Unidos. De nueva cuenta, la Presidenta resaltó la cordialidad de la conversación.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones. Le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarlo por el triunfo", resaltó. Indicó, además, que Donald Trump tocó el tema de la frontera, especificando Sheinbaum que ya habrá espacio para hablar de ello, y que Trump mandó saludos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien aseguró que tuvo muy buena relación.

Claudia Sheinbaum dijo que por el momento no se habló de una invitación a la toma de posesión de Donald Trump, considerando lo reciente de su victoria, pero que Trump le dijo que "se verían pronto".

“Esto que salió de que si me invitó a la toma de posesión me dijo ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto y le dije ‘sí, nos vemos pronto'“, finalizó Sheinbaum.

FS