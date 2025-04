La polémica en torno a los llamados “paracaidistas” continúa generando preocupación entre los habitantes del Estado de México. Un nuevo video, que circula en redes sociales, muestra una confrontación entre una familia y un grupo de personas que, presuntamente, han ocupado ilegalmente su casa. Este material habría sido captado en el municipio de Chalco, el mismo lugar donde recientemente se hizo viral el caso de Doña Carlota, conocida en redes como la “Abuelita Sicaria”.

En el video se observa el momento en que varias personas llegan al domicilio y enfrentan a los supuestos ocupantes. Una mujer, quien asegura ser la legítima propietaria, graba la escena mientras denuncia la situación. Afirma que incluso varios residentes del fraccionamiento pueden confirmar su identidad.

Durante la grabación, la tensión escala rápidamente. Los presuntos invasores adoptan una actitud agresiva, lanzando insultos en un intento por intimidarla. La mujer sostiene su versión señalando a un hombre que aparece en el video:

“Todos los que se metieron van a estar involucrados, él puso la reja –señalando a un sujeto que viste short negro y sudadera con capucha gris– también puso un candado, yo te grabé cuando estabas ahí colgado en la puerta y pusiste la cadena y el candado”.

Uno de los individuos responde de manera amenazante:

“Ya pinche vieja, a mí no me grabe eh, no se equivoque, ya pinche ruca”.