La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe tener "mano dura" con México en el tema de la desaparición forzada y emitir más recomendaciones al país pues la crisis se agudizó en el último año, piensan madres buscadoras de diferentes estados del país.

Entrevistadas esta tarde durante una jornada de siembra de flores y plantas en el memorial por los desaparecidos de Paseo de la Reforma, las rastreadoras aplaudieron que la ONU decidió iniciar un proceso con el que pedirán al Estado mexicano información sobre el tema para abrir diálogo al respecto.

"¿Cómo la ONU podría pronunciarse y respaldar a las buscadoras y a las familias de las personas desaparecidas cuando las instituciones, los funcionarios y el gobierno mexicano no nos da la palabra? Es grave, pero es muy bueno. Que una institución internacional haga lo que el gobierno mexicano no hace.

"Nosotros siempre estamos acudiendo a organismos internacionales porque la justicia mexicana ya se nos negó. La ONU debería ser más dura en sus medidas que dicta, en las resoluciones o las recomendaciones hacia el gobierno mexicano", consideró Yoltzi Martínez, buscadora del Colectivo Raúl Trujillo Herrera.

A propósito del tema, algunas madres buscadoras y familiares de desaparecidos se congregaron a un costado de la Glorieta de los Desaparecidos para sembrar flores como una forma de, explicaron, "sembrar la memoria de nuestros desaparecidos que están en el presente y están más vivos que nunca. Los buscamos porque los amamos".

Decenas de madres, padres, hermanos, hermanas, hijas e hijos, se reunieron para compartir alimentos, bebidas y macetas con cactus, flores y suculentas que plantaron bajo las fichas de identidad de sus familiares.

"Estamos viendo justo dar vida, dar memoria. Queremos hacerle ver al gobierno que a los desaparecidos no los podemos ocultar. Los desaparecidos para nosotros son personas y por eso es una forma de dar vida y dar luz a las fotos que tenemos aquí de nuestros familiares.

"Mantener la memoria es traerlos al presente, al ahora. Es ese reclamo de exigencia de presentación con vida, de exigencia de justicia, de exigencia de verdad", explicó Yoltzi Martínez.

Las madres buscadoras lamentaron que debido a la inacción del gobierno en el tema los últimos meses han sido letales para ellas pues han detectado que muchas se vieron obligadas a desplazarse de sus ciudades natales por amenazas de muerte para impedirles buscar a sus familiares.

"La violencia es algo que se está normalizando y no debería de ser. El que las buscadoras seamos desplazadas de nuestro territorio, el que las buscadoras ahora seamos buscadas, el que las buscadoras sean asesinadas. No nos cambiamos de estado porque queremos, nos han sacado de nuestro estado, nos han quitado nuestros orígenes, nos están quitando nuestra familia y el gobierno no está haciendo nada", explicó Carlos Ramírez del colectivo Hasta Encontrarles.

A la actividad acudieron 10 familias provenientes del Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Morelos y Michoacán, quienes plantaron diferentes flores en el memorial.

