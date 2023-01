El hallazgo de propaganda en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la noche del jueves, desató un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

En un video, el Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, denunció que se hallaron 13 paquetes de folletos y pancartas en oficinas de la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía. "Derivado de una denuncia ciudadana al Órgano Interno de Control referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social (alcaldía Cuauhtémoc), el Órgano Interno de Control vino a ubicarla y se encontró esto: son 13 paquetes con folletos, unas mantas que dicen esto (foto y mensajes en contra de la Jefa de Gobierno)", se escucha.

Los folletos que se encontraron, los cuales fueron catalogados por la dependencia con mensajes de "odio" mencionan: "Claudia convirtió la CDMX en tragedia, la quieres en la Ciudad. Está historia continuará...", así como datos de los accidentes del Metro, la muerte de los niños del Colegio Rébsamen en el terremoto de 2017 y que mueren 10 mujeres al mes y #EsClaudia. También se hallaron pancartas con frases de "Te toca Claudia Sheinbaum" con logos de la alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde, en una tarjeta informativa, la secretaría de la Contraloría General indicó que durante esta acción, la policía de la alcaldía presuntamente sitió el edificio e impidió el paso de las autoridades.

Al momento de la inspección, llegó a la sede de la alcaldía, Sandra Cuevas quien aseveró que hubo actos ilegales pues privaron de la libertad a funcionarios además de que no había ninguna orden. En medio de la presencia de policías y su equipo, la alcaldesa aseveró que denunciará a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ante el Ministerio Público ante estos hechos ya que fueron "detenidos" ilegalmente trabajadores de la Dirección General de Desarrollo Social al interior de las instalaciones sin ninguna autorización para hacerlo. Sobre lo que la propaganda, Cuevas refirió que eran flayers.

"Son flayers que volanteamos todos los días, no hay nada que justifique la violación ilegal de la libertad, y denunció al fiscal y contralor que nuevamente comete hoy un error y lo vamos a denunciar, es una privación ilegal de la libertad", dijo Cuevas. Entre gritos de muévanse puso a su equipo a trabajar y preguntó ¿A quién le vamos a romper la madre? y ellos respondieron a "Claudia Sheinbaum". Al volverle a preguntar sobre la propaganda, Cuevas dijo que los traía el Contralor y luego dijo que "ultimadamente, aunque existieran, no estamos diciendo algo que no sea verdad" y la responsabilizó de las muertes por los accidentes del Metro y la mala situación en que se encuentra la Ciudad de México.

Insistió en que se cometió un delito "privaron de la libertad a los trabajadores un fiscal y un contralor". "En el momento que yo le pregunté al Contralor sobre que hace aquí no me supo responder y se va, se va corriendo cómo el cobarde que es. En ese momento manda a llamar a sus granaderos, pero nada justifica que hayan privado de su libertad a mi gente así que eso lo vamos a denunciar, hombre y mujeres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)".

A pregunta si esto es un ataque de Claudia Sheinbaum, Sandra Cuevas aseguró que si, "es un ataque directo ya que soy la única alcaldesa que le da problemas y no se calla de toda su corrupción, y si creen que así me van a amedrentar por las malas es peor".

FS