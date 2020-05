Senadora pide retirar iniciativa sobre fideicomisos

La senadora panista Kenia López Rabadán pidió a Morena el retiro formal en la Comisión Permanente de la iniciativa de ley que elimina diversos Fideicomisos.

En especial, se refirió al Fideicomiso para la operación del Mecanismo para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual, en caso de extinguirse, dejaría desprotegidos a mil 556 beneficiarios que están en riesgo permanente en su seguridad personal.

En teleconferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado exigió la formalización del retiro de dicha iniciativa, a pesar de que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ya anunció que no desaparecerá el fideicomiso para la operación del Mecanismo.

"Dada la cantidad de mentiras que emiten de manera sistemática, no existe confianza entre sus dichos y por eso hoy queremos hechos", apuntó la panista.

En la teleconferencia estuvo Alberto Xicoténcatl Carrasco, Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien enfatizó que los recursos asignados al Mecanismo para este año, 227 millones de pesos, se ocupan exclusivamente para la seguridad de defensores y periodistas en riesgo, a través de mil 530 planes de protección, los cuales no contemplan entrega directa de recursos.

"No veamos el Fideicomiso como una forma de enriquecimiento, que no lo está haciendo. El fondo no beneficia ni otorga recursos económicos a ninguna persona, ninguna persona beneficiaria ve un solo peso en su mano".

Con los recursos se pagan escoltas, alarmas, cámaras de videovigilancia y esquemas de protección vitales que cuidan la vida de personas amenazadas.

Incluso, resaltó que los recursos asignados para este año solo alcanzarán para cubrir los gastos hasta el mes de septiembre y el Mecanismo cada mes recibe solicitudes de incorporación de entre 15 y 25 personas o instituciones, explicó el exdirector de la Casa Migrante de Saltillo.

La senadora expuso que la seguridad de las personas en riesgo es un asunto de todas las autoridades y por ello reiteró la petición del documento formal para que haya certeza de que no desaparecerán los fideicomisos.